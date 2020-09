Oroscopo di ottobre 2020: le previsioni del mese

Eccoci qui di nuovo insieme, davanti al passaggio del testimone dal mese di settembre a quello di ottobre. Tutte le novità in anteprima, e i movimenti planetari, nel nostro nuovo oroscopo del mese di ottobre.

Oroscopo ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo ottobre: Ariete

A volte mettiamo le persone in condizione di svolgere il ruolo di genitore quando non vogliamo farlo noi stessi. Non cercare il permesso di qualcun altro.

Oroscopo ottobre: Toro

Potrebbe sembrare che non sia il momento giusto per fare una mossa, ma indovina un po’? Aspetta ancora e quella mossa ti sarà forzata.

Oroscopo ottobre: Gemelli

Sei abituato ad impegnarti, ma non ti piace quando gli altri si impicciano. Devi trovare un modo per appianare la situazione prima che le cose vadano a rotoli.

Oroscopo ottobre: Cancro

Odi spingere, ma spingere è importante. Questo ti dà la spinta di cui hai bisogno per prendere il comando di una situazione.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo ottobre: Leone

Sai di essere capace di molto di più ma un supervisore non è d’accordo. Non questionare per niente. Segui le indicazioni e arriverai dove vuoi andare.

Oroscopo ottobre: Vergine

Di solito prendi le cose con calma, ma il cielo di questo mese aumenta il senso di urgenza. Essere pazienti. Qualunque cosa valga la pena di avere, vale l’attesa.

Oroscopo ottobre: Bilancia

Non è il momento di sbarrare la porta. Se qualcuno vuole andarsene, lascialo fare. Presto imparerà che la vita è migliore con te piuttosto che senza.

Oroscopo ottobre: Scorpione

Ci sono momenti nella nostra carriera in cui ci rendiamo conto che dobbiamo migliorare le nostre capacità. Questa sarebbe una di quelle volte.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo ottobre: Sagittario

Ancora una volta gli obblighi finanziari ti ostacolano nel fare ciò che desideri. Ripulisci la questione dei soldi e rimetti il ​​cavallo davanti al carro.

Oroscopo ottobre: Capricorno

Una sfida alla tua autorità non deve indebolirti. A volte rappresenta una meravigliosa opportunità per spiegarti in modi nuovi e rinfrescanti.

Oroscopo ottobre: Acquario

È difficile chiedere a qualcuno di sospendere le sue idee entusiasmanti, ma non è passato molto tempo da quando eri in una posizione simile. Un giorno il tempo sarà giusto.

Oroscopo ottobre: Pesci

Ti viene detto di no ma non è il vicolo cieco che pensi. Semmai ti fa esplorare alternative che non avresti esplorato prima.

Aggiornamento ore 10.00