Oroscopo di oggi Paolo Fox, 24 gennaio 2020: le previsioni della giornata

In mezzo alla settimana hai passato brutti momenti, e le scorie si sentono ancor adesso. Cerca di non essere troppo rigoroso, evita le liti e impara ad aspettare per le risposte che non arrivano ancora.

Oroscopo Paolo Fox, 24 gennaio 2020: Toro

Anche se la Luna è positiva non è molto impegnata a spianarti la strada, in particolare sei spesso al centro di discussioni. L’amore sta crescendo nella tua vita, te ne renderai sempre più conto.

Oroscopo Paolo Fox, 24 gennaio 2020: Gemelli

Vieni da giornate fantastiche, ma anche impegnative, cosa che ti lascia con poche forze e un po’ di tensione. Se guardate in su vi accorgete di Marte che esaurisce tutta la vostra pazienza.

Oroscopo Paolo Fox, 24 gennaio 2020: Cancro

La Luna contro non infierisce sulle possibilità che hai oggi e nel weekend. Sul piano professionale hai una posizione davvero solida, non serve arrivare al limite dello stress.