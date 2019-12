Oroscopo di Paolo Fox domani, 20 Dicembre 2019: la giornata segno per segno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 20 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 19 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, basta leggere qui.

Paolo Fox, oroscopo 20 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Ariete

Assicurate la massima attenzione a ciò che vi capita attorno. Non è certamente una fase riposante, in particolare qualcuno ti sta stressando e la vita di coppia potrebbe avere qualche dissapore. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Toro

Attualmente il lavoro impegna tutto il tuo tempo e i tuoi pensieri, forse per un cambiamento improvviso di ruoli. La fortuna sorride alle questioni di cuore, approfittane. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Gemelli

Saranno due giorni di cielo positivo, quindi non rimuginare sulle discussioni passate. Nel weekend dovresti approfittare per un riavvicinamento con il partner. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Cancro

Oggi la tua variabilità emotiva potrebbe portarti a qualche polemica con qualcuno. Non si tratta dei sentimenti, qui devi guardare oltre e non soffermarti sulle cose futili. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 20 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Leone

Nonostante un ottimo cielo il rapporto sentimentale ha qualche zona d’ombra. Potreste sentirvi stranamente eccitati sul posto di lavoro, forse arrivano novità o cambiamenti. Chi non ama impegnarsi in amore è favorito dalle storie occasionali. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Vergine

Potete riposare mente e corpo grazie all’influsso lunare. In questo finale del mese c’è la giusta occasione per sbloccarsi e lasciarsi andare, arrivano soluzioni anche per vecchie questioni familiari. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Bilancia

Hai la Luna dalla tua parte, e anche la fortuna ti sorride. Riguarda il gioco ma non è detto che sia declinabile anche all’amore. Sul piano professionale distinguerai fra buoni e cattivi. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Scorpione

Una giornata con la Luna tutta per voi, e ci saranno sorprese nei prossimi giorni. Approfitta per aprirti al mondo, frequenta nuove persone, guardati intorno. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 20 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Sagittario

Hai davanti alcuni giorni per riorganizzare la tua attività. Con gli influssi di Giove qualcosa può esser cambiato in meglio, c’è chi sarà stupito e chi invece se lo aspettava. Bene l’amore nel weekend. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Capricorno

Stai ancora smaltendo le scorie del mese scorso, ma non pensare che quello che stai architettando non sia abbastanza valido. Rimane un po’ di tensione, la allenterai con un fine settimana distensivo. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Acquario Nel fine settimana potrai riposarti, ma devi sbrigarti a sbrogliare tutte le faccende in sospeso. Confermati sul lavoro e taglia i rami secchi se hai un’attività. L’anno prossimo potrebbe esserci un cambiamento epocale, preparati.

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Pesci

Chi ha il cuore nello zucchero avrà una bella sorpresa sabato o domenica. Chi invece è solo avrà la possibilità di fare incontri molto interessanti. Era pure ora, vista la noia degli ultimi tempi.

Questo è l’approfondimento dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Non dimenticate di consultare la sezione oroscopi per altre voci del campo: fra queste, le previsioni di oggi di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 8.00