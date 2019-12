Oroscopo di Paolo Fox domani, 31 dicembre 2019: i pronostici di San Silvestro e Capodanno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di domani.

Paolo Fox, oroscopo 31 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Ariete

Pensi, ripensi e valuti tutto in vista dell’avvenire. Già da questo capodanno si capirà che inizierà una fase di grandi aspirazioni e innovazioni, idee e progetti: è vero però che di stabile c’è poco, vi sono tante situazioni sospese da risolvere prima. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Toro

Siete così positivi che proprio oggi vorreste dedicarvi a nuovi progetti, invece di pensare a festeggiare. Molti di voi hanno già deciso che nel nuovo anno devono fare ordine e fissare dei punti stabili nella propria quotidianità. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Gemelli

Sembra essere per voi un Capodanno fatto di pensieri e riflessioni. Giove ha lasciato le sue scorie, con problemini di cuore e nei rapporti con gli affetti: vi preoccupano questioni di fedeltà e non siete pienamente soddisfatti. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Cancro

Se possibile, votate questi giorni al riposo, perché nel prossimo futuro il nervosismo saràò sempre dietro l’angolo. In verità vi sentirete spesso agitati, e questo durerà per un bel po’, fino a migliorare in primavera. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 31 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Leone

Per voi tutto è bianco o nero, e nei rapporti chi non ti apprezza viene subito trasferito in lista nera. Questo in situazioni come quella di ora è un bene, allora fate chiarezza ed eliminate le persone che non vi fanno del bene. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Vergine

Ti piace pianificare tutto, ma l’indolenza a volta ti porta a preferire che se ne occupi qualcun altro. Qualcuno di voi potrebbe soffrire un allontanamento, un incomprensione con una persona cara: anche se non torneranno, tutto aiuta alla crescita. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Bilancia

Professionalmente non è stato il migliore degli anni, anche se hai raggiunto risultati la stanchezza è veramente tanta. Per l’ultimo dell’anno cautela e non lasciatevi andare al nervosismo. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Scorpione

Giovedì il cielo si fa più nebuloso per voi, per questo motivo Paolo Fox consiglia di essere tranquilli e godersi il Capodanno in serenità. Verso il fine settimana troverete nuove energie, ma non sprecatene arrabbiandovi per tutto. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 31 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Sagittario

Questo 2020 deve mettere la parola fine ai rapporti amorosi conflittuali e complicati, allora iniziate da subito cercando di tagliare rami secchi, rimuovere le situazioni che sono ormai inutili. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Capricorno

Il cielo si è organizzato bene per i Capricorno, che sono desiderosi di dedicarsi ai sentimenti e iniziare qualcosa di nuovo e fresco. Per i progetti lavorativi bene la visione ad ampio raggio, ma restate anche con i piedi per terra: prudenza. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Acquario Difficile mettere un freno agli Acquario, ma l’anno che sta per iniziare non vi consentirà di scappare dalle situazioni, non più. Probabilmente potreste essere voi direttamente a desiderare di fermarvi, in particolare in amore.

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre: Pesci

I ricordi portano a sentirsi malinconici, ma questo è normale. Si è portati a pensare a momenti positivi così come a fasi negative della vita, che però non devono prevalere. Sforzatevi di essere sereni per passare bene il primo dell’anno.

