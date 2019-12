Oroscopo di Paolo Fox oggi, 30 dicembre 2019: le previsioni del giorno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 30 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 28 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, potete consultarlo sul nostro giornale.

Paolo Fox, oroscopo 30 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Ariete

L’avvio del 2020 sarà a rilento e con qualche pensiero o indecisione. Con il tempo, le cose andranno più lisce, soprattutto in primavera. Tutto sta nel rimanere positivi anche se inizialmente la nebbia c’è. Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Toro

Sono giorni emozionanti, senza nubi all’orizzonte e questo fino a domenica prossima. Dedica questo nuovo spazio al rapporto amoroso e goditi un Capodanno tranquillo e positivo. Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Gemelli

Pensieri e valutazioni a livello professionale: i giovani sono preoccupati sulle prospettive future mentre i più grandi potrebbero essere pensierosi per via del “domani” una volta andati in pensione. Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Cancro

La settimana sarà viva ma impegnativa. Sul piano professionale molto è appeso ad un filo, e le situazioni familiari non vi aiutano a mantenere la testa sgombra. In generale sul lavoro anche i posti più stabili possono traballare. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 30 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Leone

Vi sentite forti come un “leone”, e questo vi dona anche speranza e positività per l’avvenire. Unica nota dolente, Venere in opposizione che porta delle problematiche amorose. Se possibile restate soli. Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Vergine

Si chiude l’anno con tanta energia e positività, mentre già dal primo dell’anno calerete. Attenzione in questi giorni a Marte che può portare a polemizzare e troncare dei rapporti. Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Bilancia

Siete dubbiosi e questo per via di Giove e Saturno. Ecco quindi che dopo lunghe riflessioni potreste non essere ancora pronti per la scelta, rimandando o trovando mezze misure. Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Scorpione

Bisognerà metterci molte energie, ma questo nuovo anno sarà l’occasione per una rinascita. Sul lavoro in particolare delle situazioni stantie potrebbero portarvi a tagliare la corda. Così nei mesi primaverili potrebbe esserci qualche cambiamento importante. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 30 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Sagittario

La fine dell’anno porta per voi qualche imprevisto dell’ultimo momento, e alcuni si troveranno a passare il Capodanno in modo diverso rispetto a quanto preventivato. L’amore sarà farraginoso il prossimo anno, mentre Giove porterà fiducia e coraggio per i nuovi progetti. Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Capricorno

Il prossimo anno presenterà tanti frutti pronti ad essere raccolti, ed è un bene perchéP probabilmente da tempo aspetti di raccogliere ciò che hai seminato sul lavoro. Tutte le strade più frastagliate saranno percorse con maggiore facilità l’anno prossimo. Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre 2019: Acquario La protezione del cielo non ti manca, e questo vuol dire che avrai la possibilità di recuperare terreno, partendo dallo stato psicofisico. Si tratta di un aspetto importante in vista del 2020, che con Saturno nel tuo segno sarà una vera e propria “chiamata alle armi”.

Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre: Pesci

Sei pieno di pensieri in testa e tante cose da risolvere, per cui oggi e domani saranno giornate un po’ nebulose. L’anno che verrà presenta nuove sfide lavorative, qualcosa si è già mosso nell’ultimo mese e sarai presto artefice del tuo destino.

Aggiornamento ore 8.00