Oroscopo di Paolo Fox oggi, 31 dicembre 2019: le stelle di San Silvestro e Capodanno

Che cosa prevedono le stelle per il 31 dicembre 2019?

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 31 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Ariete

Il futuro è per voi un cruccio, siete presi da profonde riflessioni. Questa fine dell’anno è per voi preludio di idee, progetti nuovi che però risentiranno di un po’ di certezze. Tutto sta a sbrogliare le vecchie questioni in breve tempo. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Toro

Avete una gran voglia di fare, e la festa è per voi quasi una perdita di tempo. Per la maggior parte di voi, in testa avete già uno schema mentale sul da farsi per riorganizzare la vostra vita. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Gemelli

Sarà un San Silvestro fra pensiero. Questo è dovuto ai residui dei danni fatti da Giove, con qualche patema sentimentale e relazioni complicate. Avete bisogno di conferme dal partner e per molti il rapporto non è soddisfacente. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Cancro

Avete bisogno di recuperare il più possibile, questo perché pronti via, ci saranno tensioni e nervosismi. L’agitazione che sentite sarà qualcosa destinata a durare un po’, fatevene una ragione. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 31 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Leone

Non conoscete mezze misure, non vedete l’ora di depennare dalla vostra vita le persone che non dimostrano di capirvi. Va detto che questo è positivo, tirate una linea fra buoni e cattivi e tenetevi stretti soltanto i soggetti positivi. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Vergine

Vuoi sempre che tutto sia organizzato e prevedibile, e se non lo fai è perché pecchi talvolta di pigrizia. Facile delegare gli impegni a qualcun altro, ma in alcuni casi siete voi a dover prendere le redini del gioco. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Bilancia

Sul lavoro si può fare sicuramente di meglio, anche chi ha raccolto frutti ha dovuto sudare parecchio per coltivarli. Questa fine dell’anno è facile alla tensione, cercate di mantenervi tranquilli. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Scorpione

Nubi in vista per i primi dell’anno: Paolo Fox raccomanda massima serenità per cercare un recupero nel week end. Le energie ora vanno preservate, non arrabbiatevi inutilmente. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 31 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Sagittario

Sarà pure ora di chiudere le relazioni che non portano a nulla o che sono troppo difficili. L’anno nuovo deve iniziare facendo pulizia nelle amicizie e evitare situazioni che vi fanno perdere energie invano. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Capricorno

Una bella configurazione astrale per quelli che desiderano cominciare una nuova relazione. Se resterete di mentalità aperta, sul lavoro arriveranno soddisfazioni ma non volate troppo alto. Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: Acquario Non è più l’epoca di fuggire dalle situazioni, il 2020 vi chiamerà all’ordine e a metter radici. In amore, soprattutto, contrariamente al passato potreste decidere per un rapporto stabile.

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre: Pesci

Quanta nostalgia nel ricordare le feste passate, va bene purché i ricordi siano positivi. Se invece vi fossilizzate sui brutti ricordi, questo non aiuterà per passare un Capodanno sereno.

