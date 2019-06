Oroscopo di sabato 22 giugno 2019, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 22 giugno 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 21 giugno 2019.

Oroscopo di sabato 22 giugno 2019, le previsioni

Ariete

Sul lavoro siete sotto pressione, e non potete rilassarvi troppo. Isola felice, la famiglia: cercate lì il vostro ristoro.

Toro

Tiratevi su! Non siete soli e lo sapete, inoltre la prossima settimana vi porterà nuovo coraggio e linfa per rimboccarvi le maniche. Ma il primo passo spetta a voi.

Gemelli

Se avete cominciato a rivalutare un po’ tutto siete sulla strada giusta: pretendete il massimo da ogni situazione e fate bene, anche perché ultimamente di soddisfazione in amore e sul lavoro ce n’è stata poca.

Cancro

La calma che vivrete oggi è soltanto apparente: qualcosa si muove e dovrete cercare di non essere distratti. Un’occasione da prendere al volo, un problema da prendere per tempo: sta a voi.

Leone

Se vi ostinate a rimanere chiusi in voi stessi non andrete lontano: c’è davvero bisogno di un confronto, che sia con il partner, un amico o una persona di famiglia.

Vergine

Il riposo del fine settimana vi farà bene: ora tutto vi sembrerà più semplice, ed anche la monotonia del lavoro potrete affrontarla diversamente.

Bilancia

Si finisce la settimana con influenze positive per quanto riguarda i rapporti amorosi. Questa tendenza non durerà all’infinito, per cui prendetene a mani basse.

Scorpione

Non è lavorando come matti che otterrete soddisfazione: in questo periodo i vostri sforzi rischiano di non essere nemmeno notati. Rifiatate, e misurate lo sforzo in base al grado di soddisfazione.

Sagittario

È una fase piuttosto rosea dal punto di vista degli amori. Se siete impegnati vivrete una bella giornata con il vostro partner, se non lo siete, potrebbe esserci un incontro interessante.

Capricorno

Non è mai troppo tardi per chiedere scusa o recuperare un rapporto che si è deteriorato per colpa di qualche piccola incomprensione. Non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo.

Acquario

Non vi sentite in forma, questo perché gli ultimi tempi sono stati piuttosto pesanti e la fatica si fa sentire. Cercate di farvi furbi e di recuperare quando potete.

Pesci

La settimana finisce con il piede giusto: cercate di metterci del vostro, non dissipando quanto di buono arriva dall’influsso delle stelle, magari fiaccati dai primi caldi. Datevi da fare e non ve ne pentirete.

