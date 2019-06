Oroscopo di sabato 29 giugno 2019, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 29 giugno 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 28 giugno 2019.

Oroscopo di sabato 29 giugno 2019, le previsioni

Ariete

Le differenze di opinione sono molte, ma in realtà non sei d’accordo su cose rilevanti: quindi perché lasciarle rovinare le tue relazioni più importanti?

Toro

Se qualcuno ti dice di fare una cosa oggi, farai il contrario solo per il gusto di farlo. Anche se gli altri sanno che hai ragione su qualcosa, si divertiranno a non essere d’accordo solo per infastidirti.

Gemelli

Il Sole sta ora attraversando l’area che governa ciò che possiedi, ciò che guadagni e le cose materiali in generale. Quindi se la tua situazione di denaro non è così forte come vorresti fosse, ora è il momento di fare qualcosa al riguardo.

Cancro

Con il Sole che si muove attraverso il tuo segno e un’eclissi solare del Cancro all’orizzonte, qualcosa di grosso è chiaramente sulla tua strada. Ciò che rimane è qualcosa da vedere ma cambierà la tua vita in modo fondamentali.

Aggiornamento ore 9.00

Leone

Questo è il periodo dell’anno in cui sei più ponderato e una delle cose a cui dovresti pensare è se stai vivendo o meno i tuoi sogni. Cos’è che ti ispira veramente? Lo stai facendo? In caso contrario, inizia!

Vergine

Chiunque pensi che sei troppo cauto e troppo bloccato nei tuoi modi rimarrà impressionato dalla rapidità con cui ti muoverai nelle prossime settimane. Non cambi spesso, ma quando lo fai, lo fai correttamente e vai fino in fondo.

Bilancia

Questo è un momento importante per te in quanto le questioni di carriera sono evidenziate dal Sole e Marte nell’area professionale. Se vuoi lasciare il tuo segno sul fronte del lavoro, ora è il momento.

Scorpione

Ciò che accadrà nel periodo dell’eclissi di martedì prossimo porterà il tipo di opportunità che hai quasi osato sognare negli ultimi mesi. Sii pronto a muoverti, andrai lontano.

Aggiornamento ore 12.00

Sagittario

Si consiglia di non essere troppo aperti sui propri sentimenti nei prossimi giorni, non perché ci sia qualcosa di sbagliato, ma perché certe persone potrebbero essere tentate di assicurarsi un vantaggio ingiusto. Le emozioni possono essere pericolose.

Capricorno

Devi fare la tua parte e il modo migliore per farlo è ottenere assistenza da persone che hanno già fatto ciò che tu hai appena iniziato. Chiedi consiglio ad amici e familiari: probabilmente avrai più di quanto ti aspetti.

Acquario

Hai opinioni forti su quasi ogni argomento, ma non significa che sei obbligato ad esprimerle. I pianeti avvertono, se sei troppo espansivo oggi, che la tua situazione monetaria potrebbe subire un colpo.

Pesci

Il Sole nel segno amico del Cancro rende questo uno dei migliori periodi dell’anno per te, ma per sfruttarlo al massimo devi essere più audace. Le cose buone accadranno, certo, ma più velocemente se prenderai l’iniziativa.

Aggiornamento ore 15.00