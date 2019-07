Oroscopo di venerdì 12 luglio, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 11 luglio 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 10 luglio 2019.

Oroscopo di venerdì 12 luglio 2019, le previsioni

Ariete

Le cose stanno cambiando. Dovresti già essere in grado di percepire che le persone stanno diventando più aperte e cooperative. Stai trovando più facile raggiungere il tuo obiettivo. Questo, tuttavia, non è nulla rispetto ai progressi che potresti essere in grado di fare nel prossimo futuro.

Toro

Uno dei motivi per cui diciamo che le apparenze sono ingannevoli è perché, anche se a volte lo sono, spesso non lo sono! Di solito le persone e le situazioni sono esattamente come ci aspettiamo che siano; con un solo sguardo, vediamo ciò che sappiamo, rispondiamo come al solito e procediamo normalmente.

Gemelli

Ci limitiamo tutti a interpretare i ruoli che pensiamo che gli altri si aspettino che recitiamo. Tutte le nostre relazioni, dal più intimo al più casuale, ci influenzano più fortemente di quanto non ci rendiamo conto. Il problema è che di solito non sappiamo veramente cosa la gente vuole da noi: solo ciò che pensiamo di volere.

Cancro

Il legame tra dolore e piacere è complicato. Ma è più complesso del legame tra dolore e gioia? I due si fondono in qualche modo l’uno nell’altro? O è possibile avere estasi senza agonia e tristezza senza desolazione? La risposta è si. Certo che è possibile.

Aggiornamento ore 9.00

Leone

Forse non ti piacciono molto le persone con cui hai a che fare oggi ma i tuoi sentimenti personali non hanno alcuna importanza. Il fatto è che tu hai bisogno di loro e loro hanno bisogno di te, quindi trova i modi per andare d’accordo, anche se sarà solo una cosa temporanea.

Al momento potresti non essere l’anima della festa, ma non lasciare che ti preoccupi. L’attività cosmica ti consente di realizzare di più da solo piuttosto che costringerti ad essere socievole.

Bilancia

Tutto è possibile per te ora, ma questo non significa che puoi semplicemente fare ciò che vuoi, né significa che dovresti tentare di fare tutto in una volta. Per avere successo devi essere selettivo, sia nei tuoi affari personali che nel tuo lavoro.

Scorpione

Se vuoi cambiare va bene, cambia. Se altre persone vogliono che tu cambi, è una questione completamente diversa. Non sei mai stato il tipo di fare qualcosa solo perché qualcuno te lo dice, quindi perché lo stai considerando ora?

Aggiornamento ore 12.00

Sagittario

Potresti essere impaziente di far muovere le cose, ma tieni presente che se ti muovi troppo velocemente potresti commettere un grave errore. Ci saranno incidenti, quindi rallenta e prenditi il ​​tuo tempo.

Capricorno

Il Sole nell’area delle relazioni e si collega con Nettuno, il pianeta della generosità, incoraggiandoti ad essere più clemente, specialmente con persone che non condividono la tua visione seria della vita.

Acquario

Con Marte che si muove attraverso il tuo segno opposto è improbabile che sarai molto in vena di compromessi oggi, ma il fatto è che dovrai dare un po ‘di terreno se intendi raggiungere il tuo obiettivo. La cooperazione è d’obbligo, che ti piaccia o no.

Pesci

Potresti dover fare qualcosa oggi che non si adatta facilmente con il modo in cui ti piace guardare alla vita, ma è improbabile che tu abbia molta voce in capitolo. Fai ciò che ti aspetti da te, mentre fai anche ciò che puoi per ammorbidire le azioni degli altri.

Aggiornamento ore 15.00