Oroscopo domani 18 dicembre 2019: la giornata segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 18 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 18 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per domani ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di oggi.

Oroscopo 18 dicembre: Ariete

Devi iniziare un progetto in cui hai già investito molta energia mentale. I pianeti avvertono che se non fai qualcosa di concreto presto potresti non andare oltre la fase di pianificazione, e sarebbe un peccato perché è un idea eccezionale.

Oroscopo 18 dicembre: Toro

Potresti essere un po ‘impostato nei tuoi modi, ma hai lampi di ispirazione come tutti gli altri e uno di questi flash ti farà pensare in modo abbastanza insolito. Il mondo potrebbe essere diverso da quello che pensavi fosse? Sì, potrebbe. Scopri come.

Oroscopo 18 dicembre: Gemelli

Devi prenderti cura oggi e assicurarti che tutti recitino le parti che dovrebbero recitare. Potresti non voler dare ordini ma se non lo fai i tuoi rivali potrebbero prenderlo come un segno di debolezza e iniziare a muoversi sul tuo territorio.

Oroscopo 18 dicembre: Cancro

Questo potrebbe essere un paio di giorni per te sul fronte del lavoro. I pianeti indicano che le persone in posizioni di potere sono intenzionate a offrirti un’opportunità irripetibile e se lo prendi il tuo futuro sarà assicurato. Potrebbe essere la tua vera vocazione.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 18 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 dicembre: Leone

Il compito che ti attende può sembrare scoraggiante, ma hai affrontato sfide più grandi di questa in passato e sei arrivato vittorioso, quindi non c’è motivo di temere. Se possibile, chiama alcuni favori e invita gli altri a fare le cose pesanti per te.

Oroscopo 18 novembre: Vergine

Se qualcuno con cui hai litigato di recente offre scuse oggi, devi essere abbastanza grande da accettarlo. Perché provare rancore quando non fa bene a nessuno, men che meno a te? La vita è troppo breve per consentire alle piccole vendette di prenderti il ​​tuo tempo.

Oroscopo 18 dicembre: Bilancia

Le tue intuizioni su come affrontare situazioni difficili saranno ispirate oggi e quando spiegherai cosa intendi fare alla famiglia e agli amici ti guarderanno meravigliati, come se avessi una specie di dono cosmico. Si, si chiama fiducia in se stessi.

Oroscopo 18 dicembre: Scorpione

Un rivale sa cosa stai pianificando e utilizzerà tali informazioni per mettere ostacoli sul tuo cammino. Ma ora che sai che puoi modificare un po ‘il percorso e aggirarlo con facilità. Bisogna alzarsi presto per avere la meglio.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 18 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 dicembre: Sagittario

Smetti di provare così tanto a trovare spiegazioni per cose che molto probabilmente non hanno alcuna spiegazione: sono, esistono e basta. Come spesso accade nella vita, il momento in cui smetti di cercare è anche il momento in cui inizi a riconoscere ciò che stai cercando.

Oroscopo 18 dicembre: Capricorno

Se non sei del tutto sicuro di ciò che qualcuno deve fare, devi scoprirlo rapidamente, perché l’ultima cosa di cui hai bisogno al momento è trattenersi dal sospetto che forse non tutti siano dalla tua parte. Non puoi permetterti di lasciare nulla al caso.

Oroscopo 18 dicembre: Acquario

Se hai una grande idea oggi probabilmente ne avrai una dozzina, ma a cosa servono se non fai nulla con loro? Prendi l’idea che ha il massimo potenziale e dai il massimo, il 100% completo. Potrebbe essere la tua creazione.

Oroscopo 18 dicembre: Pesci

Devi tagliare tutta la confusione e arrivare al cuore di un problema che ti ha causato notti insonni. Non ascoltare ciò che ti dicono le altre persone o sarai ancora più confuso: calma la tua mente e ascolta la tua voce interiore.