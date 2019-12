Oroscopo domani 24 dicembre 2019: la vigilia di Natale secondo le stelle

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 24 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 24 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per domani ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di oggi.

Oroscopo 24 dicembre: Ariete

L’unico problema che potresti incontrare questa settimana è l’indecisione. Non è che tu abbia due menti per qualcosa, ma perché sei così ansioso di farlo bene, rischi di non fare nulla. Scegli un percorso e seguilo: starai bene.

Oroscopo 24 dicembre: Toro

Marte nel tuo segno opposto significa che non ci vorrà molto per farti partire, ma ora che sai che puoi consapevolmente decidere di rimanere calmo qualunque sia la provocazione. Lascia che il cattivo comportamento degli altri ti travolga: ti infastidirà di più se non ti arrabbi.

Oroscopo 24 dicembre: Gemelli

Ci sono occasioni in cui non hai altra scelta che dire cose che sai che non andranno bene con i partner e le persone care, e questa è una di queste. Fallo finita il più velocemente possibile e poi fai sapere loro che non lo menzionerai più.

Oroscopo 24 dicembre: Cancro

Devi stare al passo con una situazione che sta iniziando a perdere il controllo. Se continui a ignorarlo nella speranza che scompaia, rischi di peggiorare le cose a lungo termine. Fai quello che deve essere fatto e fallo ora.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 24 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 dicembre: Leone

Cerca di non essere eccitabile per una situazione che, seppur eccitante in sé, potrebbe anche essere pericolosa se permetti alle tue emozioni di guidarti. È bello che tu sia così appassionato della vita ma puoi e devi tenere sotto controllo quelle passioni.

Oroscopo 24 novembre: Vergine

Cerca di fare qualcosa oggi che non ti piace. Perché? Perché ti renderà attivo e attivo, e all’inizio della settimana stai facendo le cose più facile sarà il periodo tra oggi e il nuovo anno. Sfida te stesso Vergine.

Oroscopo 24 novembre: Bilancia

Potresti non essere qualificato per svolgere un determinato lavoro, ma dovresti comunque provarlo. Sei al meglio quando c’è un elemento competitivo in ciò che stai facendo, quindi non aver paura di salire di livello e assumere le armi più grandi.

Oroscopo 24 novembre: Scorpione

Marte nel tuo segno ti rende incredibilmente forte ma c’è il pericolo che tu possa essere così invadente da turbare le persone con cui devi andare d’accordo. Sicuramente aspettati i più alti standard di quelli che ti circondano, ma non fare richieste impossibili.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 24 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 dicembre: Sagittario

Hai tutti i diritti e le ragioni per esprimere la tua mente e difendere i tuoi interessi, ma non dimenticare che le altre persone hanno le loro idee e le loro opinioni e potrebbero non essere uguali alle tue. Il mondo è abbastanza grande per più punti di vista.

Oroscopo 24 dicembre: Capricorno

Al momento dipende tutto da te. Con così tanta attività cosmica nel tuo segno non puoi fare a meno di essere al centro delle cose e questo aumenterà di dieci volte nei prossimi giorni. Sii il più grande, sii il migliore e sii colui che fa accadere le cose.

Oroscopo 24 dicembre: Acquario

Prima di condannare qualcuno di cui non sei d’accordo, cerca di immaginare come appare la vita dalla sua posizione. Se fai uno sforzo per capire da dove provengono, potresti essere in grado di trovare modi per andare avanti insieme.

Oroscopo 24 dicembre: Pesci

È della massima importanza che tu vada dove puoi essere visto nei prossimi giorni. Più sei sotto i riflettori, più opportunità ti verranno incontro e più è probabile che entrerai nel grande momento nel 2020.