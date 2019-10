Oroscopo domani 31 ottobre 2019: i pronostici della notte di Halloween

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 31 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera del 30 ottobre 2019.

Oroscopo 31 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 31 ottobre: Ariete

Non fare minacce a meno che tu non sappia che puoi eseguirne il backup con un’azione efficace, perché potrebbe essere necessario. Disegna sicuramente una linea nella sabbia oggi, ma assicurati di poterlo riverberare se qualcuno osa calpestarlo. Oroscopo 31 ottobre: Toro

La fama e la fortuna non ti ispirano molto, ma ne otterrai la tua parte nei prossimi giorni. L’attività cosmica nel tuo segno opposto sta per aprirti una nuova strada, che porterà ricompense personali e riconoscimento pubblico.

Oroscopo 31 ottobre: Gemelli

La tua capacità di vedere cose che altre persone hanno perso ti metterà in una posizione vincente oggi. Non è che tu abbia qualche abilità speciale in quanto tale, è più che cerchi di vedere situazioni da più angolazioni. Molte persone non sono in grado di farlo.

Oroscopo 31 ottobre: Cancro

Devi aprirti di più e far conoscere agli altri il modo in cui pensi e senti. Ad un livello profondo e profondo ogni persona è connessa e, se puoi mostrarti, riconosci che è più probabile che anche altri possano aprirsi e mostrarlo.

Oroscopo 31 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 ottobre: Leone

Un’idea fantastica apparirà nella tua mente apparentemente dal nulla oggi e DEVI prenderne nota. Altrimenti potresti essere distratto da altri problemi e dimenticartene del tutto, e sarebbe sia un peccato che uno spreco. Oroscopo 31 ottobre: Vergine

Non esiste una linea ufficiale su ciò che ti è permesso pensare e dire, e se altre persone cercano di limitare la tua libertà di esprimere te stesso, devono essere informati in termini incerti per farsi gli affari propri. Chiamalo come lo vedi, sempre.

Oroscopo 31 ottobre: Bilancia

Sembri essere in forma ispirata al momento. Più intricati sono i problemi che affronti, più ingegnose saranno le tue soluzioni. Gli altri ammireranno la tua capacità di stare al di fuori di te e vedere chiaramente cosa deve essere fatto.

Oroscopo 31 ottobre: Scorpione

Esci da un impegno emotivo di qualche tipo o cerchi di trovare il modo di farlo funzionare? È probabile che tu abbia quasi esaurito tutte le tue opzioni, quindi forse in questa occasione sarebbe meglio terminarlo con grazia.

Oroscopo 31 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 ottobre: Sagittario

Un’informazione apparentemente banale potrebbe avere conseguenze di vasta portata nei prossimi giorni, quindi non rifiutare ciò che vedi o senti fuori mano perché potrebbe essere un pezzo molto importante di un puzzle che solo ora sta mettendo a fuoco.

Oroscopo 31 ottobre: Capricorno

Devi trovare il modo di trasformare i tuoi sogni in dollari e, essendo il capricorno intelligente, non ti mancheranno le idee. Scegli solo una di quelle idee e vederlo fino alla fine. La persistenza è più importante dell’essere intelligente.

Oroscopo 31 ottobre: Acquario

L’unico modo per risolvere un indovinello di qualche tipo è avvicinarlo da una nuova prospettiva. Inoltre, devi accettare che il vecchio modo di fare le cose potrebbe non essere sempre il migliore. Prova a investire in idee più moderne e metodi più aggiornati. Oroscopo 31 ottobre: Pesci

I fatti di una situazione non sono in dubbio, ma il modo in cui questi fatti possono essere interpretati lascia molto spazio alle persone che non vogliono affrontare la verità. Potrebbe essere necessario far loro notare che le azioni hanno sempre conseguenze.

