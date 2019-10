Oroscopo domani Paolo Fox, 11 ottobre 2019: i consigli dell’astrologo

Problemi in vista nei rapporti. L’importante e’ affrontare tutto con serenità. A volte hai un atteggiamento dominante in tutte le relazioni e pensa sempre di essere nel giusto e probabilmente e’ anche cosi. Ma attenzione a passare dalla parte del torto per parlare troppo. Un po’ di attenzione in piu’ nei rapporti con Toro, Acquario e Scorpione, segni che non accettano regole e che soprattutto in questo momento possono essere molto polemici. Il fine settimana, se gestito bene, può aiutare un recupero.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre 2019: Vergine