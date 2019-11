Oroscopo domani Paolo Fox, 12 novembre 2019. I consigli dalle stelle

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il giorno 12 novembre 2019. Tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece i pronostici del giorno 11 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 12 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Ariete

Hai molto da fare ma poche le opportunità di concludere. Infatti questo cielo crea piccole provocazioni. Nel corso di quei giorni ti capiterà di arrabbiarti con persone che ti fanno perdere un sacco di tempo. Nuovi amici in vista procurano una piacevole sensazione di essere al centro dell’attenzione. In questo periodo nessuno è affidabile come te, in amore e nelle amicizie. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Toro

Dai prova del tuo amore. Insomma, in qualche modo le cose si sono invertite rispetto a qualche settimana fa. Ricordiamo infatti che fino ad Ottobre ti sei fatto rincorrere, adesso invece sei tu che devi correre dietro a qualcuno. Il lavoro e le situazioni di carattere pratico possono essere influenzate positivamente ma c’è tanto da fare e soprattutto tanto da lavorare. Dunque, non lasciarti prendere da un’inutile e dannosa pigrizia. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Gemelli

Oggi puoi ottenere quello che vuoi. Dal 13 la Luna entrerà nel tuo segno e questo provocherà un aumento della tua energia. Un periodo che va vissuto con la leggerezza della stagione nuova ormai alle porte: ora potrai veramente dar spazio all’amore, anche se in questo momento ti sembra una assurdità. Ma l’assurdo è una parte della vita che sai cogliere con grande divertimento, che male c’è a divertirsi un po’? Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Cancro

Buona giornata ma andrà ancora meglio sabato e domenica. È un momento fortunato che ti aiuta anche recuperare un rapporto. Sei innamorato, affascinante e pieno di idee, peccato per qualche momento di stanchezza! Una bella dose di praticità e di realismo aiuta per non incorrere in quello che spesso è il tuo errore: lasciarsi trascinare troppo dall’emotività. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 12 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Leone

La giornata fa le bizze. D’altronde qualcuno vuole importi la sua volontà e se c’è una cosa che proprio non tolleri è l’imposizione. Dovrai vedertela con una persona particolarmente aggressiva, il consiglio è quello di lasciare che le cose si risolvano da sole e agire da mercoledi in poi quando sarai decisamente più equilibrato. Non fermarti ai primi risultati, ora devi dare libero sfogo alla tua ambizione. Entro Dicembre arriveranno sorprese. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Vergine

Bene sul lavoro, meno in amore. Infatti, nella sfera sentimentale i dubbi possono superare le certezze. Stai lottando con una Venere in aspetto critico, soprattutto se sei nato alla fine di Agosto. Non è detto che non ami, ma vedi poco chi ami! Questo è un periodo particolare in cui ti fidi poco delle promesse: di solito sei conciliante, poco propenso alle lotte in amore, eppure in questo periodo ti dimostrerai particolarmente pignolo e persino intollerante. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Bilancia

Volta pagina, devi affrontare positivamente il percorso indicato dal tuo cuore. Le giornate in arrivo sono particolarmente valide e soprattutto il 13 avrai l’opportunità di incontrare la persona che ti piace o comunque di ricevere un messaggio che scalda il tuo cuore. Non limitare la capacità d’azione di queste stelle e se c’è una storia che non funziona più, non esitare a cancellarla dalla tua vita. Ora possono nascere nuovi legami. È un oroscopo interessante anche per quanto riguarda il lavoro. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Scorpione

La Luna opposta ti rende particolarmente irruento, nervoso. Forse sarebbe bene rimandare decisioni importanti. Ti segnalo subito le giornate più efficaci di questa settimana, saranno sabato e domenica. Riuscirai a ritrovare una grande armonia! E quindi non ti conviene litigare con una persona che entro la fine di questa settimana può tornare in auge nel tuo cuore. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 12 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Sagittario

Buone stelle nel settore professionale. Non essere ansioso perché tutto si risolverà, specie riguardo alle questioni affettive. Il cielo è più ‘subdolo’ nei rapporti con i parenti. Non imporre il tuo punto di vista ma per il momento cerca di adattarti alle esigenze di chi ti è vicino, altrimenti il rischio di discutere diventerà certezza. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre 2019: Capricorno

La Luna è positiva e valorizza i tuoi pensieri. Il settore affettivo è molto stimolato, anche quello legato alle amicizie, grazie alla sintonia emotiva che hai con le persone che ti circondano. La voglia di emergere è ai massimi livelli: devi resettare, azzerare il passato e ripartire da zero. Anche eventuali problemi nati nel corso delle ultime due settimane si risolveranno entro fine Novembre. Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Acquario L’amore a gonfie vele. Questo è un periodo in cui dovrai fare un accurato esame delle tue reali energie, delle tue reali possibilità. Sul lavoro approfitta del periodo stimolante che stai vivendo! Se devi fare scelte importanti o colloqui decisivi non tirarti indietro, anzi segnaliamo le giornate del 14 e 15 come molto promettenti sotto questo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Pesci

In questo periodo sei dolce. Sei sempre più valido, sempre più positivo anche nei confronti degli altri. Emozionante, sconvolgente, per qualcuno indimenticabile! L’imminente fine settimana andrà programmato al meglio accanto alla persona che ti piace di più. Nuove conquiste. Solo a livello familiare possono esserci dei piccoli problemi: dovrai essere d’aiuto ad una persona che non sta bene.

