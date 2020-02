Oroscopo domani Paolo Fox, 14 febbraio 2020: le stelle di San Valentino

Cerca di non entrare in una discussione. Puoi scegliere di essere unico per riscoprire la tua passione. Cerchi anche sicurezza nel tuo partner. Evita le opzioni rischiose al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, 14 febbraio: Toro

Questa è una buona stella dell’amore: chi non ce l’ha può vivere per un breve periodo senza passione. Devi ricostruire il tuo conforto, puoi farlo ora. Paga per concludere buoni affari sulla credibilità del tuo istinto.

Oroscopo Paolo Fox, 14 febbraio 2020: Gemelli

Prepareremo e perfezioneremo le nostre abilità, e ora è meglio farlo, per risolvere i problemi. Anche sul posto di lavoro, le cose miglioreranno e le situazioni che sembrano difficili dovrebbero essere affrontate.

Oroscopo Paolo Fox, 14 febbraio 2020: Cancro

È meglio cercare di evitare situazioni stressanti a livello emotivo: a volte essere eccessivamente nervosi può causare piaceri effimeri, ma può causare problemi più duraturi! Sul posto di lavoro, probabilmente ci sarà del lavoro da fare oggi.

Aggiornamento ore 6.00