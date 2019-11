Oroscopo domani Paolo Fox, 14 novembre 2019. I consigli dalle stelle

Eccoci ritrovati con un altro imperdibile appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in questo caso per il giorno 14 novembre 2019. Come ormai acclarato, quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, Paolo Fox è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e viene apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Questi invece i pronostici del giorno 13 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 14 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Ariete

Secondo l’astrologo l’Ariete vanterà una maggior forza e determinazione: il consiglio di Paolo Fox è di “non rimandare impegni importanti”. In particolare c’è aria di viaggi. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Toro

Come preannunciato, Paolo Fox conferma: occhio alle spese. C’è alle porte un progetto per una spesa importante ma andrà pianificato meglio. Serenità in famiglia e nella coppia. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Gemelli

Con la Luna nel segno il rischio è di essere impulsivi: allontanate chi vi fa male, ma non chi fa parte della vostra sfera affettiva. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Cancro

Questa è una buona fase, con lo sguardo della Luna nel segno. Si prospettano nuove idee e interessi, e pure nei rapporti ci saranno meno ostacoli da superare. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 14 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Leone

E’ un buon momento per fortificare i rapporti: c’è da parte vostra buona determinazione e per di più secondo Paolo Fox potrebbe essere “possibile recuperare un sentimento”. Anche sul piano lavorativo possono arrivare buone nuove. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Vergine

L’avvertimento di Paolo Fox riguardo ai nati sotto il segno della Vergine è quello di fare attenzione alle situazioni ambigue. Anche nei sentimenti è necessario riflettere e evitare litigate inutili., ma senza tenersi dentro rabbia e frustrazione. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Bilancia

Attimi di tensione, per i Bilancia, secondo l’astrologo. Sono momenti in cui state prendendo decisioni, e forse questo può portare caos e disordine tra le idee. Arriva nel segno però la Luna che secondo Paolo Fox può riportare chiarezza in amore e un maggior controllo dei disordini a lavoro. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Scorpione

Sono giornate importanti queste per i contatti, per l’amore, per aprirsi. Sempre lei, la Luna per Paolo Fox porta una ondata “positiva e sara’ ancora piu’ efficace nelle giornate di sabato e domenica”. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 14 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Sagittario

Al contrario, la Luna per voi è in opposizione; in queste 48 ore dovrete lottare, come dice Paolo Fox con una certa “intolleranza legata ai rapporti interpersonali”. Il consiglio è, dunque: non arrabbiatevi, siate pazienti. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Capricorno

Saranno ore di ottimismo, e un buon viatico per un ulteriore miglioramento, sul piano dell’amore, nei prossimi giorni. Per di più potrebbe arrivare anche una news importante sul lavoro. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre: Acquario Bisogna darsi da fare oggi: per Paolo Fox le stelle si sono accorte che nei primi due giorni della settimana siete stati debolucci, ed è ora di darsi da fare. Senza lamentarsi, ma pensando sempre alle proprie esigenze nel darsi da fare.

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre: Pesci

Nuove belle, in amore: in vista del weekend arrivano notizie confortanti. Consiglio di Paolo Fox però: attenzione anche nell’utilizzo di carte di credito.

