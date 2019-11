Oroscopo domani Paolo Fox, 16 novembre 2019. I consigli dalle stelle

i siamo: ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 16 novembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 15 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 16 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Ariete

Oggi bisogna iniziare a cautelarsi con le parole per non correre rischi, secondo Paolo Fox. Evitate di arriabbiarvi in questo fine settimana e di imbattervi in discussioni complicate. Cercate di non prendervela e, semmai circondatevi di “amici simpatici”. Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Toro

Tutto sommato è una giornata sì, e l’oroscopo di Paolo Fox per voi prevede un rinsaldo delle questioni affettive. L’unica cosa è che la forma fisica non è proprio ottimale e anche alcune amicizie non sembrano essere il massimo per voi. Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox c’è la possibilità di nuovi “contatti anche se in amore”, dice, è un pò aria di confusione. Nel mattino ci sarà spossatezza, più tardi una maggior predisposizione al confronto, e sul piano affettivo e professionale, a risolvere alcune questioni complicate. Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Cancro

La Luna incide nel vostro oroscopo perchè, secondo Paolo Fox, il quadro è ottimistico e si vede un sabato di buoni propositi. Se vi dovete spostare o se cercate nuove avventure è un buon momento, ma non esagerate nel tuffarvici dentro senza cautele. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 16 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Leone

Giornata cruciale per voi, secondo Paolo Fox. in amore,soprattutto, purchè voi non viviate l’emozione come una sfida. Potrebbero essere in corso confronti e poi riappacificazioni. E se proprio dovete litigare, non fatelo con Ariete e Toro. E non perdete il controllo di voi stessi. Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Vergine

Come oggi, anche domani si ha un buon quadro, secondo Fox, quando ai rapporti con gli altri. In amore del resto si affrontano anche pagine di fraintendimenti, per cui, con “Venere contraria”, dice Fox, “non sai se dar retta o no a una persona”. Oculatezza anche nel lavoro. Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Bilancia

Il vostro finale di settimana per Paolo Fox sarà all’insegna di un mantra: mantenete la calma. In più la Luna porta stanchezza, e c’è una certa delusione riguardo a una persona su cui conti e che però “in questo momento si mostra distaccata”. Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Scorpione

Sarà un buon finale di settimana, specie sul fronte delle passioni. Per Paolo Fox la “Luna e’ splendidamente in trigono” e questo favorisce l’emotività, la passione, l’erotismo. Col partner divertitevi e evitate inutili polemiche. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 16 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Sagittario

Le questioni d’amore vanno affrontate con cautela. Anche se a voi in questi giorni, in verità, non vi va bene quasi niente. Bisogna provare a capire quali sono le persone che ti coinvolgono e ti fanno vivere sentimenti che non sono frutto di ragionamenti. Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Capricorno

La Luna secondo Paolo Fox non è molto amica vostra oggi per cui attenzione a sforzi inutili e eccessivi. Ecco perchè il weekend si presenta carico di voglia di esser pigri. Occhio anche alle discussioni, specie con Ariete e Cancro e, sui sentimenti, siate armonici e prudenti. Oroscopo Paolo Fox 16 novembre: Acquario Si avvicina un fine settimana in cui gli sforzi sentimentali inducono alla rinascita. E se le cose non vanno come pensate, non vi allarmate, perchè come dice Paolo Fox la vita ‘non è una partita a scacchi’.

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre: Pesci

Secondo Paolo Fox in amore si guadagna il tempo perso nelle ultime ore e il weekend sarà carico di sbocchi intriganti. “Questa Luna positiva porta grandi benefici” dice Paolo Fox e in più sono suggerite le emozioni di natura intellettiva.

