Oroscopo domani Paolo Fox, 25 ottobre 2019. La giornata segno per segno

Ecco i pronostici di Paolo Fox per il giorno 25 ottobre 2019. Tutti i consigli per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece l’oroscopo del 24 ottobre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox 25 ottobre 2019: Ariete

Hai voglia di iniziare dei progetti con grande vigore. Se pero’ non trova rispondenza con quello che fa rischia di stare male, rischia magari anche di perdere colpi. Questa sera cerca di non discutere, perché se un’agitazione e’ nata nel lavoro e si riversa in amore possono esserci problemi.

Se una storia d’amore non funziona, prima di gettare la spugna converrebbe aspettare il mese di Novembre, perché non avremo più Venere opposta. In questo momento prendi tutto un po’ troppo di petto. Per le coppie che hanno avuto una crisi o che magari sono un po’ troppo lontane, potrebbe essere un week end di grande fermento. Attenzione nei legami con il segno del Leone e dell’Acquario.

Sei affaticato oggi, ma non ci sono ostacoli ai grandi percorsi che si possono finalmente intraprendere a partire dalla fine di quest’anno. Già da Dicembre ci sara’ chi avrà un bel risultato o allontanerà un seccatore. Per quanto riguarda l’amore le coppie forti non temono nulla, tuttavia Novembre sara’ un mese di alterne vicende per quanto riguarda i sentimenti. Se c’e’ qualcosa da chiarire sara’ bene parlare adesso.

Oroscopo Paolo Fox 25 ottobre 2019: Leone

Qualcuno ti discredita. I sentimenti hanno bisogno di più vigore e tutto questo comporta una certa esposizione che non sempre e’ positiva. In altre parole a livello sentimentale non sembra che tu viva una situazione particolarmente coinvolgente oppure la persona che ami e’ lontana. Devi stare attento con Acquario e Scorpione.

Sei avverso all’ipocrisia o le persone che non raccontano cose veritiere. Tuttavia spesso vivi attrazioni speciali per persone misteriose, poco chiare. E tu sei attratto dalle persone complicate, in quanto cerchi sempre di salvare chi e’ nel caos. Alla fine pero’ il pericolo e’ di restare impantanati in relazioni che non sono come vorresti. E soprattutto di aiutare persone che non cambiano. A Novembre qualche legame potrebbe mostrare la corda.

Oroscopo Paolo Fox 25 ottobre 2019: Bilancia