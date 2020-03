Oroscopo domani Paolo Fox 26 marzo 2020: le previsioni in anteprima

Il cielo ti invita a continuare i tuoi progetti il ​​più possibile. In questi giorni, nonostante le restrizioni, è importante non smettere di muoversi. Sei in procinto di rinascita, che coprirà i prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: ToroPresta attenzione alle tue finanze! Durante questo periodo, vuoi incontrare nuove persone e circondarti di nuovi amici. Non lasciare che la situazione attuale si frapponga: perché non creare nuove connessioni sui social media?

Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Gemelli

Ti sentirai stanco per gran parte della giornata. Il sonno, forse l’indifferenza verso qualcuno, ti accompagnerà per le prossime ore. Non discutere, specialmente di sera.

Oroscopo Paolo Fox, 26 marzo: Cancro

Emozioni contrastanti ti disturbano. Da un lato vuoi essere solo, dall’altro vuoi nuovi amici. Cerca di lasciare andare il passato e aprirti a nuove esperienze e sentimenti senza paura.

Aggiornamento ore 6.00