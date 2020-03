Oroscopo domani Paolo Fox 27 marzo 2020: anteprima del giorno

Sarai tra le nuvole. Sei stato distratto per giorni e sei ancora un po ‘nervoso. Ma devi prestare attenzione alle provocazioni, specialmente nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox 27 marzo: Toro

I prossimi giorni saranno molto difficili per la relazione e puoi discutere con tutti quelli che ti circondano. Ma non confonderti. Stai entrando in una fase molto positiva da un punto di vista sentimentale, che si concluderà in estate. Venere ti protegge e supporta tutte le relazioni che inizieranno nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox 27 marzo: Gemelli

Tra pochi giorni, nel tuo segno arriva Venere significando amore e un maggiore desiderio di famiglia. Le prospettive sono di un buon messaggio nel prossimo futuro.

Oroscopo Paolo Fox, 27 marzo: Cancro

Se devi fare qualcosa che non ti piace, non arrabbiarti. A causa delle nostre limitazioni, qualcuno potrebbe voler riconsiderare una relazione amorosa.

Aggiornamento ore 6.00