Oroscopo domani Paolo Fox 8 aprile 2020: anticipazioni dal cielo

Sarai un po ‘nervoso perché è la Luna in opposizione. Dovresti provare a muoverti più comodamente, almeno fino a giovedì. Le stelle consigliano cautela nel trattare con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Toro

Questi sono i giorni che possono causare qualche ritardo a causa della dissonanza di Saturno. Fortunatamente, tu, il segno della Terra, ami la concretezza e preferisci farlo piuttosto che muoverti superficialmente e in modo confuso.

Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Gemelli

Ora è un grande momento per pensare all’amore. Domani avrai del tempo per fare nuove amicizie sui social network. Oppure, per qualche motivo, puoi contattare nuovamente un vecchio conoscente. Sicuramente, se vuoi una relazione seria, devi comportarti come una persona matura.

Oroscopo Paolo Fox, 8 aprile: Cancro

Questo è un anno molto importante per te, perché alla fine Saturno non si scontrerà più. Dovresti già sentire i progressi della tua vita, ma sappi che il meglio arriverà! Puoi chiudere tutto ciò che non ti fa più bene.

