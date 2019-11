Oroscopo domani Paolo Fox, 9 novembre 2019. La giornata secondo le stelle

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il giorno 9 novembre 2019. Tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece i pronostici del giorno 8 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox 9 novembre 2019: Ariete

Con la Luna nel segno cerca di mediare fra grinta aggressività verbale, in un momento di disagio. È chiaro che alcuni nodi sono arrivati al pettine! Se ci sono persone che non sono dalla tua parte, in questi giorni sarà possibile capire chi sono e anche come contrastarle. In amore, tutti quelli che per vari motivi sono stati lontani da una persona, possono e devono riavvicinarsi!

Hai voglia di rinnovare: tutto quello che per anni è stato di riferimento sta diventando obsoleto! E quindi è probabile che alcuni rapporti inutili siano cancellati, che tu voglia fare una nuova vita anche se le persone attorno non ti capiscono. Vedo una grande “costruttività” in questo periodo: entro Dicembre potresti avviare grandi e innovativi progetti. Del resto sei sempre molto speciale nelle tue manifestazioni! Insomma, Novembre è un mese che fa ripartire!

Potresti avere scontri con un avversario. Ti raccomando doppia prudenza se frequenti Ariete o Capricorno. Al momento sembri pronto anche a dire cose che in passato non avresti mai detto: il fatto è che ti senti molto stanco. Inoltre, da un paio di anni molti di voi hanno deciso di pensare un po’ di più alla propria soddisfazione piuttosto che a quella degli altri, in particolare quelli che hanno dato tanto, in amore e sul lavoro, e hanno ricevuto poco se non addirittura nulla!

Oroscopo Paolo Fox 9 novembre 2019: Leone

Cerca di farti notare. Questo capita regolarmente, perché tu attrai le persone ‘di tuo’! Appartieni ad un segno luminoso, chiaro, stravagante, forte! In amore sei sempre molto positivo, e quindi dopo un Ottobre da dimenticare, ora potresti recuperare alla grande. Sono 48 ore interessanti anche per mettere in chiaro tante cose, non ultime situazioni familiari che negli ultimi tempi hanno dato un riscontro non proprio positivo. Prudenza con i soldi.

Non pretendete risposte immediate, bisogna attendere Dicembre, quando Giove sarà attivo. Devi solo aspettare qualche settimana. In ogni modo il peggio è ormai passato. I mesi tra Dicembre e Febbraio saranno fondamentali perché c’è un grande progetto di lavoro per chi si adopera nella professione ma anche un grande progetto personale da evidenziare e sottolineare. In amore c’è sempre qualche perplessità ma non per colpa tua!

Oroscopo Paolo Fox 9 novembre 2019: Bilancia