Oroscopo domani Paolo Fox, 9 ottobre 2019: i consigli dell’astrologo

Interesse principale della giornata è legato al denaro, al lavoro. In questi settori, come ho spiegato all’inizio della settimana, non c’e’ massima soddisfazione ma da qualche tempo si cerca di mediare, quindi c’e’ chi discute con i soci, chi vorrebbe fare cose che altri non vogliono fare. Si discute per i soldi oppure un investimento per il futuro. Dunque e’ probabile che tu adesso stia facendo una cosa bella ma non redditizia, oppure una cosa che non e’ del tutto libera perché ogni tua decisione deve essere filtrata e analizzata. Non c’e’ piena libertà di azione.

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre 2019: Scorpione