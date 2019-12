Oroscopo oggi 10 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 11 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Oroscopo 11 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 11 dicembre: Ariete

Sempre più vicini al Natale, sempre più turbati per questo necessario gioco di equilibri in cui bisogna tuffarsi per far quadrare tutto quanto. E’ un lavoro duro ma a qualcuno tocca. Oroscopo 11 dicembre: Toro

State fremendo perché vorreste subito arrivare al punto e concludere il percorso progettuale iniziato da tanto oramai, ma non tutto dipende da voi, per cui calma e gesso.

Oroscopo 11 dicembre: Gemelli

Forse è meglio non dire tutto ma tutto davvero in amore se le conseguenze sono queste: il partner è sereno, la vita di coppia viaggia alla grande e le ombre natalizie sono per ora lontane.

Oroscopo 11 dicembre: Cancro

Non vi è piaciuto come un progetto a cui tenevate si è incrinato, ma non ne avete nè la colpa nè la responsabilità. Del resto, essere cocciuti non vi porta a niente.

Oroscopo 11 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 dicembre: Leone

Siete pronti? Provate a respirare, o arriverete a sabato, giorno clou di un progetto che sognate da anni, fin troppo carichi e dunque anche scarichi al contempo. Per fortuna avete gli affetti familiari che vi sorreggono. Siate fieri di voi e loro. Oroscopo 11 novembre: Vergine

Anche oggi a vostra carica di adrenalina si scontra con chi non regge la forza d’urto necessaria per starvi al passo. Ma che potete farci: siete una vera sfida e questo in fondo appaga oltremodo.

Oroscopo 11 dicembre: Bilancia

Mentre si avvicina un viaggio che è necessario, provate a caricare le batterie per provare a arrivarci nel modo più consono, specialmente in quanto a umore.

Oroscopo 11 dicembre: Scorpione

Dite la verità, avete paura delle novità. La zona di confort è fin troppo gradevole, ma se non ve ne siete accorti state vivendo, e sta succedendo proprio adesso.

Oroscopo 11 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 dicembre: Sagittario

Dipendesse da voi, mettereste delle pile ricaricabili nella schiena delle persone a voi care per poter fare in modo che siano all’altezza delle vostre aspettative. Per non parlare del fatto che il Natale accentua questa voglia di fare che vi caratterizza da sempre.

Oroscopo 11 dicembre: Capricorno

Adesso che una situazione emotiva è ben delineata, che bisogno c’è di tornarci sopra e aspettarsi cose che non si possono verificare? Almeno, accettando le cose per quelle che sono, ne beneficiate in serenità.

Oroscopo 11 dicembre: Acquario

Domani sarà un giorno di tensione, per cui iniziate a prepararvi da oggi e alimentate il meno possibile le preoccupazioni fuorvianti. Oroscopo 10 dicembre: Pesci

Anche se non lo date a vedere, state davvero male per non riuscire a gestire l’ambiente di lavoro così come siete stati abituati nei passati mesi, ovvero come se fosse casa vostra.

