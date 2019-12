Oroscopo oggi 10 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Oroscopo oggi 10 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per...

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 10 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 9 dicembre 2019

Oroscopo 10 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 10 dicembre: Ariete

Che ombre per questo natale: vi siete svegliati con questo cruccio e purtroppo ve lo porterete fino a notte fonda. Non potete mettere sempre tutti d’accordo, chi non si sopporta non si sopporta. Oroscopo 10 dicembre: Toro

Nonostante qualche peso sulla coscienza e un errore che avete dovuto commettere per non peggiorare le cose nel rapporto, sapete anche che questo vi ha portato a un buon momento di quiete, che è ciò che vi interessava in questa fase di stress.

Oroscopo 10 dicembre: Gemelli

Siete in attesa di una notizia sul fronte progettuale da cui dipendono i prossimi vostri passi, ma il più è fatto, avete le risorse e il tempo per fare tutto quanto dovete entro natale.

Oroscopo 10 dicembre: Cancro

Il mattino ha l’oro in bocca e voi oggi, mattinieri come poche altre volte, vi rendete conto quanto potete fare se vi concedete più tempo.

Oroscopo 10 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 10 dicembre: Leone

Fervono i preparativi, siete in ansia da prestazione ma questa volta l’appuntamento cruciale con il vostro grande progetto non vi vedrà soli: sarete in ottima compagnia. Oroscopo 10 novembre: Vergine

Ogni giorno è buono per imparare qualcosa, fare passi avanti, migliorarsi e il vostro ottimismo è l’humus migliore per continuare a farlo anche oggi.

Oroscopo 10 dicembre: Bilancia

Non avete grande voglia di spostarvi, ma vi tocca un weekend di viaggio, e allora date sfogo alla vostra pigrizia per recuperare le energie che perderete.

Oroscopo 10 dicembre: Scorpione

In qualche modo ci sono sempre delle ombre e ogni mezza parola vi può turbare, ma pare che abbiate messo da parte la pesantezza dei giorni peggiori e che il vento dell’ottimismo vi pervada.

Oroscopo 10 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 10 dicembre: Sagittario

C’è tanto da fare, molto progetti e molti aspetti da mettere sul tavolo, ma ancora una volta vorreste gestire tutto senza capire fino in fondo che esistono anche gli altri.

Oroscopo 10 dicembre: Capricorno

Chi vi da buca vi fa profondamente arrabbiare. Ma questo può creare delle spiacevoli conseguenze per la vostra salute, non ne vale la pena.

Oroscopo 10 dicembre: Acquario

Dovreste pensare a come mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle nel quale vi siete incastrati non particolarmente a puntino: ma ce la farete. Oroscopo 10 dicembre: Pesci

Ottima la vostra scelta di trovarsi nel bel mezzo di un mare di opportunità che vi permette di ottenere il massimo dalle situazioni professionali.

