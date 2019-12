Oroscopo oggi 13 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 13 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 13 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 13 dicembre: Ariete

E’ davvero piacevole quando il partner vi accoglie e vi coccola come in queste ultime ore. Sappiate però sempre che nella lotteria dei sentimenti non potete vincere sempre, e che se se ‘piove’, magari voi è bene siate dotati di ombrelli.

Oroscopo 13 dicembre: Gemelli

Dal punto di vista finanziario è tutto pronto: il progetto a cui tenete è sicuro di andare in porto. Ora tocca ai fatti. Dalle carte, alla concretezza. Occhio alla stanchezza.

Oroscopo 13 dicembre: Cancro

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 13 dicembre: Leone

Anche se vi trovate a fare qualche capriccio e siete un pò umorali, non è per via della Luna in opposizione, ma una vostra peculiarità. Chi vi ama, però, vi segue.