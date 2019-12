Oroscopo oggi 14 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 14 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera.

Oroscopo 14 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 14 dicembre: Ariete

Pronti, partenza, via: un mezzo giorno di stop rispetto alla solita routine, per poi tornare al go della vostra vita abituale che, comunque, vi porta quel conforto e quel piacere a cui non rinuncereste mai. Oroscopo 14 dicembre: Toro

Si avvicina il Natale e tutti sono in fibrillazione, senza chiedersi se magari a voi interessa davvero questa pretestuosa ondata di coinvolgimento: siete sicuri che tutti tengano al vostro bene?

Oroscopo 14 dicembre: Gemelli

Siete nel bel mezzo di un importante impegno professionale che, pur se non toccandovi direttamente, vi porta a dover dare tutto. Fatelo, senza rimpianti: lasciate il profumo ovunque andate.

Oroscopo 14 dicembre: Cancro

Voi e il vostro partner vi trovate nel bel mezzo di un momento di svago, anche se dividere alcuni momenti col mondo esterno rompe un pò l’incantesimo. Non vi fate travolgere.

Oroscopo 14 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 dicembre: Leone

E’ il vostro trionfo, il vostro momento, la svolta che stavate aspettando. Un successo vi aspetta, e una fase di gioia pervade il vostro Natale. Oroscopo 14 novembre: Vergine

Sentite un pò troppo la mancanza di una persona tanto amata, ma la distanza o l’impossibilità di stringersi non impedisce di amare mentalmente, e di trarne felicità e ottimismo.

Oroscopo 14 dicembre: Bilancia

Fare due passi non fa mai male, nonostante il tempaccio: è bene farsi carico dei pesi che riuscite a sopportare, il tempo scorre e nemmeno voi siete eterni e il sacrificio nessuno ve lo appunterà come medaglie al petto.

Oroscopo 14 dicembre: Scorpione

Non sanno quanto amate, non sanno quanto soffrite, e non sanno cosa c’è dietro la vostra rigidità: chi lo scopre, vi comprende e vi sta accanto, comunque sia. Questo è amare.

Oroscopo 14 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 dicembre: Sagittario

Soddisfatti di come sta andando? Ne avete parlato tanto, lo avete fatto con la forza esplosiva tipica del vostro segno. E ora godetevelo, no? In fondo niente dura per sempre. Neanche i legami più profondi.

Oroscopo 14 dicembre: Capricorno

Questa che state attraversando è un’onda che può portare dal punto di vista finanziario a riscontri piuttosto incoraggianti. Non male per chi deve affrontare spese natalizie in crescita.

Oroscopo 14 dicembre: Acquario

Ad oggi il vostro piano ha subito un rallentamento, ma non significa che si sia arrestato del tutto. Il motore romba ancora, e voi avete energia sufficienza per reggere l’urto dei piccoli intoppi. Oroscopo 14 dicembre: Pesci

Adesso che avete superato un brutto momento legato alla salute vi sentite risollevati. Arrivano anche segnali confortanti sulla sfera economica, il che aiuta e vedere le cose con più serenità.

