Oroscopo oggi 18 Novembre 2019: ecco cosa dicono le stelle per la giornata odierna segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 18 novembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 18 Novembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 14 novembre 2019.

Oroscopo 18 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 novembre: Ariete

Vorreste che la placidità vi domini, ma almeno nelle prime ore del mattino siete abbastanza alterati e suscettibili. Attenzione ai colpi freddo, che non servono a calmare i vostri bollori emotivi. Oroscopo 18 novembre: Toro

E’ un giorno che parte subito teso: nuove preoccupazioni, vecchie ruggini, ferite riaperte. E vi sentite anche lontano dagli affetti: con un pò di buona volontà, tornando a casa, ci sarà una piccola valvola di sfogo.

Oroscopo 18 novembre: Gemelli

La depressione non è ancora un problema da mettere in cantina, specialmente per chi prova a trascurarsi fingendo che va tutto bene. Se sorridete solo di facciata, chi poi crolla non è il muro esterno, ma direttamente le fondamenta..

Oroscopo 18 novembre: Cancro

Non vi fermate mai e dopo un weekend esplosivo, ecco un lunedì adrenalinico. La volontà di chiudere subito un problema di lavoro vi mette ansia, ma ce la farete anche stavolta. Bene nella coppia.

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 18 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 novembre: Leone

Si ritorna a tenere le redini delle responsabilità e a scendere in pista col solito piglio da leader. Se qualcuno non si inquadra subito secondo i vostri standard però non vi innervosite troppo. Date tempo. Oroscopo 18 novembre: Vergine

L’amore è a volte anche un semplice sorriso: oggi voi sarete in grado di dare e ricevere quanto basta per rendere il cielo uno spettacolo senza nubi o ombre.

Oroscopo 18 novembre: Bilancia

Ancora una volta una persona a voi molto cara vi tiene sulle spine: forse il vostro weekend un pò troppo indipendente non gli/le è andato giù. Provate per una volta a immedesimarvi, e chiedetevi se la distanza tutto sommato aiuti poi sul serio.

Oroscopo 18 novembre: Scorpione

Sentimenti bivalenti. Sapete di dover affrontare una responsabilità, ma non vi va: umore basso di mattina presto, e un senso di solitudine e malinconia. Poi pomeriggio nuove emozioni vi rimettono in sesto.

Aggiornamento ore 7.30

Oroscopo 18 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 novembre: Sagittario

Il bel finale del weekend, dopo alcuni problemini, vi ha ristabilito. Forse avete preso freddo però, per cui attenzione ai malesseri di stagione. E cercate di non perdere il contatto col partner.

Oroscopo 18 novembre: Capricorno

E’ il lavoro che vi preoccupa: alcuni ostacoli vi rallentano nella tabella di marcia, c’è qualche collega che fa il gioco sporco e per di più ci sono ritardi su piano economico. Forse è bene andare a dormire presto, oggi.

Oroscopo 18 novembre: Acquario

Se non rallentate un attimo, la salute potrebbe risentirne. Anche chi ha in cantiere un affare o un investimento dovrebbe cautelarsi prima e lanciarsi poi, per non finire senza paracadute. Oroscopo 18 novembre: Pesci

Ottimo weekend e inizio di settimana in sordina. Attenzione a chi vi infastidisce con il suo ritorno di fiamma: spesso chi vi sta di fronte non è poi così disposto a far sempre quello che volete faccia.

Aggiornamento ore 9.30