Oroscopo oggi 25 Novembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Oroscopo oggi 25 Novembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per...

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 25 novembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 22 Novembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 22 novembre 2019.

Oroscopo 25 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 25 novembre: Ariete

C’è ancora un pò di ruggine dopo un weekend che è partito teso ma si è andato perfezionando verso un rasserenamento. Attenzione ai colpi gobbi, e a quelli di freddo. Oroscopo 25 novembre: Toro

Tutto sommato, per quelle che erano le premesse è stato un buon weekend. Avete chiarito quel che c’era da chiarire, e portato la barca oltre la tempesta: non è proprio giorno di festa, ma almeno, oggi, potreste avere i venti a favore.

Oroscopo 25 novembre: Gemelli

Nel pomeriggio un appuntamento vi riporterà verso una gioia maggiore di quella che invece le prime ore del giorno vi hanno sottratto per le incombenze lavorative pressanti del lunedì.

Oroscopo 25 novembre: Cancro

Finalmente avete ottenuto quel tassello che vi mancava per mettere a posto una crepa nel vostro puzzle. Con il partner, invece, l’alchimia va ancor più alla grande ed è tempo di iniziare a pensare a qualcosa di più grande.

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 25 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 novembre: Leone

Dopo una settimana gloriosa, ce ne è un’altra che inizia coi venti in poppa. Del resto, almeno fino a metà Dicembre, avete un cielo favorevole. Lavorate anche per non trovarvi scoperti, però, all’inizio del nuovo anno. Oroscopo 25 novembre: Vergine

Forse il risveglio sarà in sordina, ma dalle prime ore del pomeriggio ci sarà modo di riprendere la sella della ‘moto della felicità’ e godervi appieno gli affetti.

Oroscopo 25 novembre: Bilancia

Siete sereni, perchè in fondo gli affetti familiari sono la vostra più sicura roccaforte e chiunque possa crearvi dei danni non potrà mai lenire questa certezza, in voi.

Oroscopo 25 novembre: Scorpione

Il partner vi ha aiutato tantissimo, in questi giorni, ed è per questo che si sentite grati: non è passata la turbolenza, magari durerà ancora settimane o mesi, ma ora avete la certezza di non essere da soli.

Aggiornamento ore 7.30

Oroscopo 25 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 novembre: Sagittario

Siete nel pieno del compleanno e, pur con qualche inevitabile scossone, siete di buon umore. Anche oggi passerete ore liete in compagnia di persone che amate profondamente.

Oroscopo 25 novembre: Capricorno

Ci sarebbe ancora un’ombra che vi occlude la via della felicità, ma d’altra parte sapete anche di non potere avere tutto e subito. Pazientate.

Oroscopo 25 novembre: Acquario

La prospettiva di poter iniziare una nuova fase vi elettrizza da un lato e preoccupa dall’altro. Come sarà? Cosa accadrà? E’ proprio da oggi che iniziate a pensarci, ma non guardate solo il lato oscuro della luna. Oroscopo 25 novembre: Pesci

La vostra criptica gaiezza oggi non vi aiuterà a sfuggire ad un interrogatorio pressante e alla necessità di fare gioco di squadra. Siate meno doppi, per cortesia: potrebbe tornare contro come il classico boomerang.

Aggiornamento ore 9.30