Oroscopo oggi 4 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Oroscopo oggi 4 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per...

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 4 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 4 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 3 dicembre 2019

Oroscopo 4 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 4 dicembre: Ariete

Perfino una notizia che non riguarda voi, ancorché spiacevole e nociva, vi ha fatto cambiare umore di recente. Non tutto ciò che esiste al mondo è sotto il vostro controllo, rilassatevi. Oroscopo 4 dicembre: Toro

Finalmente un momento di relax, con le finanze che girano, il partner che è sereno, gli impegni che si chiarificano e un progetto in divenire ormai certo di esser messo su strada. Ebbene, dov’è la trappola? Non c’è: non sempre c’è male ovunque.

Oroscopo 4 dicembre: Gemelli

La vostra sfera affettiva di recente è sempre un tandem di emozioni: passate anche oggi da una fase di freddezza e picchi di caldo esplosivo. Una vita di mezzo c’è, ma forse per voi porta all’odiata apatia.

Oroscopo 4 dicembre: Cancro

Il partner vi carica di responsabilità che avreste voluto evitare, ma del resto è anche la forma più immediata per sentirvi vivi, importanti e per capire quanto l’altra parte della coppia conti su voi.

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 4 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 dicembre: Leone

Ancora un giorno in cui il tempo non vi basta, state partorendo idee e progetti efficaci e concreti con la stessa frequenza di un panettiere di primo mattino. Oroscopo 4 novembre: Vergine

Dopo un giorno un pò sonnacchioso, anche oggi provate l’ebbrezza della routine per capire che non si può sempre vivere di adrenalina.

Oroscopo 4 dicembre: Bilancia

Ancora un dubbio quasi amletico: la famiglia, o l’indipendenza? Il vostro problema sono le zavorre emotive, se siete in una coppia vivete più la coppia, gli altri, in fondo, non fanno lo stesso?

Oroscopo 4 dicembre: Scorpione

Pur con qualche amarezza e disillusione atavica di fondo, anche oggi nella abitudinaria quotidianità che magari di annoia trovate le energie per regalare un sorriso e focalizzarvi su aspetti positivi in divenire.

Aggiornamento ore 7.30

Oroscopo 4 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 dicembre: Sagittario

Non ci nascondiamo: oggi non siete un granché quanto a allegria e voglia di fare. Ci sono giorni di OFF, specie se andate a mille all’ora. Ma il weekend sarà vibrante, preparatevi.

Oroscopo 4 dicembre: Capricorno

La famiglia è il vostro architrave, ma prima o poi qualcuno dovrà dirvi che non potete controllare tutti gli altri, per cui magari fate l’inverso, ritagliatevi spazio per voi.

Oroscopo 4 dicembre: Acquario

Come ieri anche oggi c’è un problema di salute che vi insegue alle spalle. Non vi allarmate, ma non vi trascurate nemmeno. E negli affari, siate oculati. Oroscopo 4 dicembre: Pesci

Insomma, i nodi vengono al pettine, no? Se anche ieri non avete avuto risposte positive, se i vostri piani di trama sono andati parzialmente in dafault, magari è tempo di rinegoziare sul da farsi.

Aggiornamento ore 9.30