Oroscopo oggi 5 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 5 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 5 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 4dicembre 2019

Oroscopo 5 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 5 dicembre: Ariete

La giornata è iniziata con un relax e una sensazione di serenità che da tempo non provavate. Vi viene voglia di cantare, sorridere, e perfino abbracciare qualcuno. Coltivate questa idea fino a sera. Oroscopo 5 dicembre: Toro

La svolta ormai arrivata dal punto di vista finanziario e le risposte positive del partner vi hanno portato verso un ottimismo che sognavate, ma non lasciate per strada il pragmatismo, ci sono ancora grossi ostacoli e equilibri precari.

Oroscopo 5 dicembre: Gemelli

La coppia regge su una base di solida interdipendenza ma quand’è così il rischio di rinfacciarsi le cose è altrettanto alto. Non giocate troppo d’istinto, più d’astuzia, apparecchiate le situazioni così da non incrinare la pace domestica.

Oroscopo 5 dicembre: Cancro

Mentre le difficoltà del quotidiano e il tuo carattere indipendente non si sposano mai troppo bene con i vincoli familiari, in verità la fortuna spesso vi porta a scegliere dei partner con cui condividere questo aspetto e farne una strada maestra della vostra relazione.

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 5 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 dicembre: Leone

Ci siamo, sei pronto Leone? Il weekend è alle porte e il grande sogno a cui state lavorando è alle porte. Per chi non avesse programmato alcunché, è il momento di farlo. Il cielo vi sostiene. Oroscopo 5 novembre: Vergine

L’armonia di casa è il vostro angolo di conforto. Qualunque cosa possiate vivere fuori dalle mura domestiche non finirà mai per stordirvi quando tornerete da chi vi ama.

Oroscopo 5 dicembre: Bilancia

Forse vi aspettavate qualcosa di più da chi vi sta, o dovrebbe almeno, accanto. Del resto anche voi non siete un personaggio facile da gestire, e a volte smussare gli angoli è doveroso.

Oroscopo 5 dicembre: Scorpione

Ancora un giorno in cui il vostro stato d’animo è in crescita, la fortuna di avere una relazione stabile, per chi ce l’ha, è inoltre l’humus per battere la noia e guardare al domani con maggior elettricità.

Aggiornamento ore 7.30

Oroscopo 54 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 dicembre: Sagittario

Nonostante qualche momento di rabbia con qualcuno di troppo, avete al contempo anche troppo in ballo per perder tempo. Siete alle porte di una serie di impegni che vi fanno stare alla grande.

Oroscopo 5 dicembre: Capricorno

Da una parte avete un pò di furia sopita, dall’altra non ve la sentite di esporvi. Se nel lavoro qualcuno di pressa o minaccia o ci manipola, giratevi dall’altra parte.

Oroscopo 5 dicembre: Acquario

Ancora una volta c’è un senso di stanchezza sul quale state provando a glissare, ma non è la migliore delle strade percorribili. Oroscopo 5 dicembre: Pesci

E’ un momento importante per gli affetti e vi trovate a dover scegliere tra le priorità e per fortuna farete ancora una volta la scelta giusta, perchè il lavoro conta ed è basilare, ma non ha senso andarci se non per tornare a casa da chi vi ama.

Aggiornamento ore 9.30