Oroscopo oggi 9 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 9 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 6 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 6 dicembre 2019

Oroscopo 9 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 dicembre: Ariete

L’inizio non è stato ottimale per via di una serie di contrattempi professionali. Per di più i pessimi umori che vi accolgono in questo lunedì non vi aiutano a stemperare Non è ancora Natale, evidentemente. Oroscopo 9 dicembre: Toro

Le ruggini di lavoro, le grane economiche e le pressioni esterne riescono a finire sott’acqua rispetto alla forza dei sentimenti che il partner oggi riesce a darvi. Non è sempre così: godetevela.

Oroscopo 9 dicembre: Gemelli

Siete arrabbiati perchè la vostra precisione non si sposa a dovere con la lentezza di chi gestisce per voi pratiche o iter burocratici. Del resto non tutto è sempre sotto la vostra potenza decisionale.

Oroscopo 9 dicembre: Cancro

Avete superato un duro ostacolo ancora una volta e lo avete fatto con la vostra forza e con l’aiuto delle persone fidate. La settimana inizia al meglio nonostante un senso di stanchezza evidente.

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 9 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 dicembre: Leone

Emozioni contrastanti ma tutte di natura positiva nel weekend, e ora una nuova settimana all’insegna della pianificazione per i grandi appuntamenti di metà mese. Forza! Oroscopo 9 novembre: Vergine

Un pò tristi in questo avvio di mattina senza le belle emozioni del fine settimana, poi l’abitudine e la forza d’animo positiva sovrasta la malinconia.

Oroscopo 9 dicembre: Bilancia

Ancora in bilico tra la vostra natura indipendente e una scelta di cuore che sembra più partire dalla necessità che non dalla effettiva voglia di fare un grande passo.

Oroscopo 9 dicembre: Scorpione

Ancora come sempre a metà del guado tra tristezza e felicità, oggi guardare le cose con l’entusiasmo di chi sa cogliere la natura miracolosa degli amori veri.

Aggiornamento ore 7.30

Oroscopo 9 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 dicembre: Sagittario

Molto emozionali, i vostri ultimi giorni portano una scia di ottimismo in vista dei prossimi grandi obiettivi. Purtroppo non tutte le persone sono sulla vostra stessa linea emotiva e d’azione.

Oroscopo 9 dicembre: Capricorno

Vi sta portando un pò di noia questa solita solfa per cui occorre aspettare gli altri prima di prendere una decisione. Purtroppo nessun uomo è un isola, e le donne anche non fanno eccezione.

Oroscopo 9 dicembre: Acquario

Dal punto di vista emotivo dovrete iniziare a considerare che prendere delle scelte porta anche delle conseguenze, per cui attenzione a partire in quarta specie in una fase come questa in cui le feste portano a picchi di emotività. Oroscopo 9 dicembre: Pesci

Siete alle prese con fastidi di natura economica che logorano anche la sfera degli affetti. Del resto, quando ci si trova impantanati, non si può che abbozzare.

Aggiornamento ore 9.30