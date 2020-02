Oroscopo oggi Branko 11 febbraio 2020: le previsioni dell’astrologo

Oroscopo 11 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 febbraio Branko: Leone

Sarai accompagnato da Marte per alcune azioni molto importanti e pericolose. Il desiderio di raggiungere un elevato livello di resistenza è notevole, ma non ignorare i fatti e ciò che è realmente importante.

Oroscopo 11 febbraio Branko: Vergine

Oggi confonde la parte inscenata da Marte che porterà una certa rabbia. Mercurio ostacolerà i viaggi, le nuove relazioni e gli affari. Potrebbe esserci un calo del desiderio. Sarai distratto da altre idee ma la relazione andrà avanti senza intoppi.

Oroscopo 11 febbraio Branko: Bilancia

Ti sentirai poco in sintonia con gli eventi, ma sarai in grado di tornare al flusso della tua vita, magari facendo una pausa per pensare a ciò che vuoi davvero. Non fare troppi castelli in aria, ti dedicherai a lavorare diligentemente, cercando sempre di fare del tuo meglio.

Oroscopo 11 febbraio Branko: Scorpione

Troverai prove dell’amore in molti modi, sta a te scegliere per il tuo rapporto. Ci saranno comunque alcune esperienze interessanti. L’atmosfera tra la coppia è romantica. Le stelle indicano che coloro che hanno appena iniziato la propria attività saranno molto impegnati ma inizieranno a vedere buoni risultati.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 11 febbraio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 febbraio Branko: Sagittario

Marte sarà un forte motivatore e aiuterà chi si dedica allo sport. L’assenza di Venere e Mercurio ti impedirà un po ‘sia in termini di carattere che di abilità. La maggior parte di voi preferirà l’aspetto fisico di una relazione.

Oroscopo 11 febbraio Branko: Capricorno

Un cambiamento positivo sta avvenendo dentro di te e anche la tua trasformazione interiore sembrerà ottima. Sarai propenso a metterti più a tuo agio con il tuo partner, a essere presente e goderti ogni momento della tua vita insieme.

Oroscopo 11 febbraio Branko: Acquario

Sai benissimo che, dopo molte emozioni, ciò che rende importante una coppia è l’amicizia. Venere in Ariete non la pensa così e risponde alla tua reazione emotiva, il che implica che l’incontro sia stimolante.

Oroscopo 11 febbraio Branko: Pesci

Lavorerai costantemente su un progetto che vuoi completare in un breve lasso di tempo che è stato ripetutamente interrotto o ritardato. Può applicarsi sia al lavoro che alla vita personale. Ci sarà una certa tensione tra i due coniugi.

Questo era quindi l’oroscopo di oggi di Branko, e potete confrontarlo con altre previsioni, come quella odierna di Paolo Fox e i suoi pronostici di domani.

Aggiornamento ore 9.00