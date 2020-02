Oroscopo oggi Branko 13 febbraio 2020: i pronostici del giorno

Oroscopo 13 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 febbraio Branko: Leone

Buon San Valentino, insieme a Venere che stimola la tua ambizione e ti ispira con idee creative per sorprendere i tuoi cari. Il percorso che hai intrapreso è giusto, devi continuare: puoi fare affari.

Oroscopo 13 febbraio Branko: Vergine

Hai successo in nuovi ambienti e se il tuo cuore è solo, qualcuno lo renderà un successo. Marzo ti riempirà di buone intenzioni, con buone notizie su parenti o amici lontani. Le persone intelligenti entrano nella tua vita e possono presto diventare amici intimi o anche di più.

Oroscopo 13 febbraio Branko: Bilancia

Una persona che si dimostra gentile non mostra fiducia: sotto, sospetti che stia scherzando un po ‘ con te. Nella famiglia, il dibattito è sciocco, ma la tua diplomazia porterà stabilità e senso.

Oroscopo 13 febbraio Branko: Scorpione

In un’atmosfera romantica c’è una sensazione positiva di dialogo. Se sei solo, tieni d’occhio gli amici: qualcuno ti vuole ma non lo dice. Marte fornisce risposte e il progetto può essere ripreso grazie all’aiuto di qualcuno.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 13 febbraio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 febbraio Branko: Sagittario

Non capirai mai cosa pensano davvero gli altri, quindi potresti dover fare errori seri o agire in modo negativo. Sii umile e attento.

Oroscopo 13 febbraio Branko: Capricorno

Dal fine settimana Marte sta causando l’iniezione di energia. Per stare al passo con le tue emozioni, ti senti insicuro come non è mai successo prima: goditi questi momenti di felicità.

Oroscopo 13 febbraio Branko: Acquario

Non aver paura di esprimere il tuo amore alla tua famiglia, al tuo partner, agli amici. Anche se la tua natura non è quella di fare molte cose amorose, è proprio questo atto inaspettato e libero che riscalda le anime dei tuoi cari.

Oroscopo 13 febbraio Branko: Pesci

Devi mettere da parte il vecchio e presentarti in un nuovo ambiente. Sarà la scelta giusta? Chissà! Sarai sicuramente in grado di trarne preziose lezioni. Una bella e calda settimana piena di persone care, amici e familiari. Ma non ignorare il lavoro.

Queste erano le previsioni di oggi di Branko, e per completezza le potete confrontare con quelle di Paolo Fox che, come di consueto, ha pronte anche le anteprime di domani.

Aggiornamento ore 9.00