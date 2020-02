Oroscopo oggi Branko 14 febbraio 2020: i pronostici di San Valentino

Oroscopo 14 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 febbraio Branko: Leone

Venere e Marte lavorano insieme dolcemente. E qualcosa può iniziare ora: forse un nuovo spirito che ti fa vedere le cose in modo diverso. Non sarà il giorno di San Valentino che hai immaginato.

Oroscopo 14 febbraio Branko: Vergine

Bella Luna per il tuo San Valentino: porta più calma e sicurezza a chi ti ama. In una relazione, l’atmosfera dell’amore è perfetta per fare la pace. La vecchia polemica o il romanticismo, tuttavia, possono, tra domenica e lunedì, disturbarti.

Oroscopo 14 febbraio Branko: Bilancia

In alcuni casi sembra che lo stress ti segua ovunque, in amore, al lavoro, e persino nei tuoi sogni. Non sei mai stato arrabbiato, ma stai correndo il rischio di tornare alla confusione.

Oroscopo 14 febbraio Branko: Scorpione

È tempo di trarre ispirazione dal lavoro, ma l’insegna di San Valentino dice che non devi rinunciare alla salute. Amore, la tua personalità brilla. Buon momento al lavoro.

Oroscopo 14 febbraio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 febbraio Branko: Sagittario

Saluta chi ti ama e si prende cura delle tue cose. Qualcuno ha solo relazioni collaborative che entrano nella tua agenda. La salute niente male fino a domenica, ma dopo potrebbe peggiorare.

Oroscopo 14 febbraio Branko: Capricorno

L’amore è ora mancante o preoccupante ma proprio dopo San Valentino puoi aspettarti qualcosa di dolce e, forse, l’energia ritorna al tuo segno.

Oroscopo 14 febbraio Branko: Acquario

Bel tempo per la tua attrazione, sia al lavoro, durante le riunioni, sia con il tuo partner per migliorare le relazioni. Il fine settimana ti aspetta col cielo che promette amore e un senso di avventura.

Oroscopo 14 febbraio Branko: Pesci

È una stagione fantastica ed emozionante. Dopo San Valentino puoi anche indossare la sesta marcia per il lavoro. In amore ci sono lacune e incomprensioni? La volontà è potere! Le stelle ti premiano con una luna amichevole.

Queste erano le proiezioni per oggi di Branko, e se volete consultare altre voci vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e quello che l’astrologo prevede per domani.

