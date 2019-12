Oroscopo oggi Branko 17 dicembre 2019: i pronostici dell’astrologo

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 17 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko di ieri.

Oroscopo 17 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 17 dicembre Branko: Ariete

L’ingorgo astrologico, ricorda Branko, vi rende perfettamente capaci di gestire la delicata situazione sul lavoro. Dovete però gettarvi il passato alle spalle. Oroscopo 17 dicembre Branko: Toro

In amore non aspettatevi grandi novità, ma la Luna dà il suo apporto in campo economico e lavorativo. Buone prospettive per chi intraprende un’attività.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Gemelli

Da giovedì la Luna sarà vostra nemica in particolare nelle sfere familiari e per il vostro stato di salute. Problemi anche a lavoro con le persone che conoscete e anche per delle intrusioni inaspettate.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Cancro

Venere vi tarpa un po’ le ali, ma la vostra allegria è enorme e siete pronti a respirare l’amore. Martedì la Luna favorirà gli impegni lavorativi e di studio.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 17 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 17 dicembre Branko: Leone In amore calma piatta, manca l’atteggiamento sbarazzino. Non si può dire invece che non ci siano novità in campo professionale, con Mercurio-Sole in Sagittario arrivano presto i frutti. Oroscopo 17 dicembre Branko: Vergine Quel lungo su e giù è ormai passato, e adesso intravedete la luce. L’ultimo quarto lunare premia i cambiamenti: nei rapporti come sul lavoro ma anche a casa. Oroscopo 17 dicembre Branko: Bilancia Venere è il vostro angelo custode venerdì, nel frattempo però il vostro cielo è complesso. Siate decisi e aperti verso il cambiamento, serve ottimismo per ripartire. Oroscopo 17 dicembre Branko: Scorpione

Urano transiterà in Toro, avendo il suo ruolo importante per la vostra economia. Non pensate di far tutto da soli, però, affidatevi a persone competenti prima di buttare via i soldi.

Oroscopo 17 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 17 dicembre Branko: Sagittario Anche se sta finendo il vostro periodo le stelle non vi abbandonano. Adesso riuscite a tollerare più facilmente aspetti spiacevoli del vostro lavoro, e siete sereni in amicizia e in amore. Oroscopo 17 dicembre Branko: Capricorno Si chiude una porta e si apre un portone, sia per i ragazzi che per gli adulti. Se qualcuno nel frattempo è caduto, deve guardare con fiducia al futuro: ripartirà alla grande. Oroscopo 17 dicembre Branko: Acquario È tempo di rinnovarsi prima che finisca quest’anno. In questi giorni è il lato professionale e quello del denaro ad essere favorito. Oroscopo 17 dicembre Branko: Pesci Nei prossimi giorni dovete star calmi e tenere tutto sotto controllo. Non vi trascurate, fate qualche controllo medico. Un po’ così così fino all’inizio del periodo del Capricorno che per voi è oro.

Aggiornamento ore 9.30