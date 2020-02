Oroscopo oggi Branko 18 febbraio 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo 18 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 febbraio Branko: Leone

I tuoi sentimenti appassionati mantengono alto il tuo partner, ma a volte anche controverso e geloso. Pertanto, sei a rischio di provocare discussioni spiacevoli e inutili. Tensione tra genitori e figli, ma tutto sarà risolto positivamente attraverso il dialogo.

Oroscopo 18 febbraio Branko: Vergine

È un momento di eccitazione. La settimana è un po’ instabile, puoi solo decidere se le cose peggioreranno o se ti faranno del male. Non è possibile evitare una disputa con un partner o un figlio.

Oroscopo 18 febbraio Branko: Bilancia

Le tue capacità comunicative e la tua curiosità intellettuale aumentano. La settimana è rilassante, sia fisicamente che emotivamente. È un buon momento e tutti ti stanno invitando a vivere una storia leggera.

Oroscopo 18 febbraio Branko: Scorpione

L’anima del compagno è legata nel nido come un riccio. Scuotilo per esprimere i tuoi sentimenti. Per i soggetti che stanno lottando per metabolizzare la fine di una storia, devi sapere perché questo è successo. La professione ti frustra con la routine e rischia di farti commettere un grosso errore.

Oroscopo 18 febbraio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 febbraio Branko: Sagittario

È necessario ricostruire il dialogo, riscoprire il passato e la passione risvegliata. Le giovani coppie devono alleviare la gelosia e imparare a parlare di più per superare le piccole cose. In attesa di giorni produttivi e stimolanti, puoi contare su una buona comunicazione che facilita le relazioni con colleghi e clienti.

Oroscopo 18 febbraio Branko: Capricorno

Un ulteriore accento sul partner aiuterà a rafforzare la relazione già unita. Benvenuti a coloro che sono alla ricerca di un partner da molto tempo. Buone notizie per chi ha un’attività in proprio e desidera aumentare il proprio fatturato. Chiedi consiglio a un collega più anziano o a un professionista.

Oroscopo 18 febbraio Branko: Acquario

Il rosa dipingerà i tuoi giorni e la passione illuminerà il tuo aspetto come un pomeriggio soleggiato. La nostalgia data dalla distanza, d’altra parte, può essere triste come il tramonto: bello da vedere, ma triste vederlo scomparire. La creatività ti aiuta a superare i momenti difficili. Questa settimana, grazie al tuo entusiasmo, sarai in grado di far fronte a situazioni che sembrano stimolanti ma che presentano alcune imprevisti.

Oroscopo 18 febbraio Branko: Pesci

Il sole sta sul tuo segno, sfruttando la relazione della coppia. È qui che provengono i sentimenti più forti. Esaminare tutto alla luce del giorno è l’unico modo per superare una brutta stagnazione. La creatività è professionale. È meglio non stabilirsi in piccoli spazi.

