Oroscopo oggi Branko 22 gennaio 2020: i pronostici del giorno

Oroscopo 22 gennaio Branko: Gemelli

Devi essere calmo perché hai bisogno del sostegno degli altri. Giove, l’ideale per il lancio di una nuova unione professionale, commerciale, culturale o politica, sarà presto protagonista.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Cancro

Marte positivo ma le attività sportive non sono raccomandate, il problema può sorgere dalla Luna in Capricorno e da tre pianeti, su tutti Saturno. Le transizioni mettono in discussione alcune vecchie unità aziendali professionali.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 22 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 gennaio Branko: Leone

La Luna guarda alle questioni pratiche e sottolinea la salute. Ci stiamo avvicinando a una luna nuova, il sole è quadrato con Urano, effetti che influenzano il benessere fisico e il mondo interiore.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Vergine

Se l’amore è un sogno non realizzato, non significa che non stai rispondendo alle chiamate di Venere mentre sei in un’amicizia. Ora la stella dell’amore è ancora in opposizione, ma presto tutto può succedere, persino un nuovo amore!

Oroscopo 22 gennaio Branko: Bilancia

Una volta ti amavi troppo, eri anche egoista per certi versi. Tutto però cambia, e al momento sei più proteso verso gli altri, con un occhio particolare alla famiglia.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Scorpione

Venere è bella con te, hai lo spirito di amare e senti il ​​bisogno di esprimere, vuoi dare e ricevere amore. Non aspettarti gratitudine dalle persone che aiuti e sostieni, ma soprattutto non vuoi questo.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 22 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 gennaio Branko: Sagittario

Molti di voi che puntano tanto su lavoro e carriera stanno vivendo un vero slancio in questa fase. Le stelle pratiche sono in costante movimento e la Luna oggi è proprio accanto a Giove. Se hai un progetto che ti interessa, studialo tra venerdì e sabato.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Capricorno

Guardando i passaggi così insoliti e felici, ti immagino con una valigia in mano. Questa è la prima luna pronto ad aiutarti a passare a un nuovo livello di creatività che desideri. Sai anche come prenderti cura degli altri, capire i loro problemi e difficoltà e mostrare pazienza a casa.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Acquario

Non nascondere i tuoi sentimenti. È inutile, i tuoi occhi dicono la verità, la tua insicurezza. L’aspetto di quadratura sole-urano può cambiare il mondo, ma pensa che non cambierà la tua vita.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Pesci

Luna si trasferisce per recuperare importanti questioni occupazionali, cooperazione, stato familiare e intimo. In particolare la vita intima sarà molto incentivata dagli influssi lunari.

Queste dunque le previsioni di oggi di Branko, giornata per la quale è possibile affidarsi anche all’analisi di Paolo Fox, il quale ha stilato anche i l’oroscopo per domani.

Aggiornamento ore 9.00