Oroscopo oggi Branko, 23 ottobre 2019: segno per segno, la giornata

Primo aiuto: Luna in Leone, Marte in Bilancia. Accendono nuove o altre possibilità di successo, già confermato da altri pianeti negli ultimi giorni. Il Sole in Scorpione per lavoro, carriera, affari, è quanto di meglio avreste potuto desiderare, sarà di aiuto per vincere le resistenze di Giove, diffidente, come diversi personaggi del vostro ambiente, verificate tutto.