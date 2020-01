Oroscopo oggi Branko 28 gennaio 2020: i consigli del giorno

Oroscopo 28 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 gennaio Branko: Leone

Quello che manca è un marchio autoironico, non puoi sempre essere sul trono. Le stelle torneranno a brillare, gennaio sarà associato alla Luna in Ariete, simbolo di nuove escursioni, nuova vita.

Oroscopo 28 gennaio Branko: Vergine

Il problema è che l’opposizione non è così grande, ma un aspetto che è successo a Marte è che è frustrante e distraente. Mercurio ti aiuterà nelle tue attività professionali e ti inviterà a pensare a come utilizzare gli splendidi effetti da domani fino al 3 febbraio.

Oroscopo 28 gennaio Branko: Bilancia

Il problemi fisici sono aggravati da Saturno. Il cielo è importante poiché le stelle dichiarano la crescita in attività professionali, commerciali e specialistiche.

Oroscopo 28 gennaio Branko: Scorpione

Nel settore della tua attività, il messaggio è chiaro: hai dei problemi, ma lasciamo che anche altri segnali arrivino, e ovviamente siamo tutti nervosi e impazienti. Ogg andrai avanti e avrai molto amore.

Oroscopo 28 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 gennaio Branko: Sagittario

Marte sul segno è la tua guardia del corpo, ti protegge dagli attacchi interni ed esterni, e talvolta hai l’impressione che molti stiano cavalcando contro di te, ma conosci il motivo e puoi reagire.

Oroscopo 28 gennaio Branko: Capricorno

C’è un desiderio per Venere di relazionarsi con i tuoi magnifici pianeti, come Luna in Pesci. Potrebbero nascere idee strane, ma poi tutto rimane una fantasia. Il tuo successo professionale e finanziario è concreto e al momento sei una delle persone più ricche.

Oroscopo 28 gennaio Branko: Acquario

Dato che sei impaziente, puoi lamentarti che il nuovo anno non offra nulla di speciale, ma non sai che Saturno arriverà tra due mesi e poi il grande e potente Marte arriverà alla fine dell’anno.

Oroscopo 28 gennaio Branko: Pesci

Devi vivere questo mese con amore e passione. Il cielo unisce Venere e Nettuno, che è l’ideale per lavoro, guadagno, successo, ma anche sposarsi e iniziare una storia. Giove è perfetto per problemi legali in caso di dispute con case o proprietà familiari.

