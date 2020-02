Oroscopo oggi Branko 3 febbraio 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo 3 febbraio Branko: Toro

Inizia la settimana con una falce di luna sul segno piena di promesse d’amore. Questa mattina è in grado di catturare il primo effetto di Mercurio, che inizia un passaggio molto delicato per le relazioni professionali e finanziarie.

Oroscopo 3 febbraio Branko: Gemelli

È importante rapportarti all’ambiente in cui ti trovi e aiutarti a trovare opportunità se quelle che ci sono non ti rendono soddisfatto. Oggi, al primo esame, arriva Luna e riprende la sua battaglia con Marte e Venere.

Oroscopo 3 febbraio Branko: Cancro

Oggi per tutti i segni Mercurio in Pesci non è una transizione per i nuovi milionari, ma è importante per le relazioni d’affari e commerciali, soprattutto perché agisce nella tua situazione. Apre la tua mente a nuove esperienze, più specificamente, apre le porte al mondo.

Aggiornamento ore 7.00