Oroscopo oggi Branko 30 dicembre 2019: i pronostici dell’astrologo

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 30 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto al’ultimo oroscopo di Branko.

Oroscopo 30 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 30 dicembre Branko: Ariete

Manca poco alla fine dell’anno ma non ai vostri impegni lavorativi. Una volta smaltite le cose da fare, vi accorgerete che questo cielo è piuttosto propizio anche per i sentimenti. Oroscopo 30 dicembre Branko: Toro

Siete propensi ad aprirvi agli altri, scambiarvi idee e impressioni. Questa mentalità aperta spiana la strada verso nuove occasioni professionali, con il beneplacito di Urano. Oroscopo 30 dicembre Branko: Gemelli La Luna entra pian piano in Pesci e apre la pista amorosa. Anche le situazioni lavorative saranno promosse, anche se per il momento solo al livello teorico. Oroscopo 30 dicembre Branko: CancroSe sentite di sprecare le vostre energie inutilmente non vi sbagliate. Ci sono ben quattro soggetti astrali che si oppongono, non è roba da poco. Sul tempo però li batterete.

Oroscopo 30 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 30 dicembre Branko: Leone Bisogna farvi i complimenti per come avete gestito questo anno pieno di problemi e ostacoli, ma non è finita. Non fidatevi ciecamente di chi lavora con voi. Oroscopo 30 dicembre Branko: Vergine Inizia una lunga ma proficua salita verso un successo sul lavoro, e già si intravedono i risultati. Gli affari sono infatti promossi da questo cielo e per lungo tempo. Oroscopo 30 dicembre Branko: BilanciaC'è il Toro che ha il suo potere sul vostro lato economico, mentre Urano complica le cose se avete delle proprietà condivise. È possibile che durante qualche disputa ci saranno momenti particolarmente accesi, state calmi. Oroscopo 30 dicembre Branko: Scorpione Aspettatevi un exploit sul lavoro, ma mantenete nervi saldi e non fate trasparire le vostre emozioni. Con Urano dalla vostra sarà più semplice tagliare i rami secchi sul lavoro.

Oroscopo 30 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 30 dicembre Branko: Sagittario Questioni di denaro e scontri di potere sono all’ordine del giorno. L’amore in questo momento procede senza sussulti e anche in famiglia una relativa tranquillità. Oroscopo 30 dicembre Branko: Capricorno L’arrivo di Mercurio è propizio per tutte le questioni che riguardano la sfera professionale. In amore una mano ve la darà Urano in Toro, fornendovi elementi per essere attraenti e magnetici. Oroscopo 30 dicembre Branko: AcquarioCercate la tranquillità e rifuggite l’ansia, non succede nulla se mollate per un attimo le questioni lavorative. Anche in amore, relax! Se c’è il sentimento non importa che i conti quadrino sempre al centesimo. Oroscopo 30 dicembre Branko: Pesci Nel prossimo futuro avrete diversi pianeti contro, ma dovete guardarvi più che altro dai vostri avversari sul piano professionale. Se resterete decisi ed energici comunque sarà difficile mandarvi al tappeto.

Aggiornamento ore 9.30