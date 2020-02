Oroscopo oggi Branko 4 febbraio 2020: i pronostici dell’astrologo

Oroscopo 4 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 febbraio Branko: Leone

Gennaio è stato un mese molto brutto, cercando di stabilizzare alcune coppie. Quando i problemi si presentano, si incontrano uno dopo l’altro. In particolare relativi al conto corrente …

Oroscopo 4 febbraio Branko: Vergine

Sei stato finalmente in grado di gestire una situazione che ti taglia le ali. Ora sei libero di volare ovunque tu voglia. Sul lavoro sei pieno di idee e progetti vincenti. Anche il tuo nemico dovrà riconoscerlo stavolta.

Oroscopo 4 febbraio Branko: Bilancia

Per molto tempo hai tralasciato una domanda importante. È tempo di prendere il coraggio tra le mani. Se vuoi cambiare il tuo business, questo è il momento migliore per farlo: i pianeti sono dalla tua parte!

Oroscopo 4 febbraio Branko: Scorpione

San Valentino è alle porte: potrebbe essere il modo migliore per porre un po ‘di enfasi sul tuo partner. In passato hai avuto un’idea geniale, ma non puoi vivere di ricordi per sempre.

Oroscopo 4 febbraio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 febbraio Branko: Sagittario

Hai attraversato un momento molto difficile, ma per fortuna vedi la luce. A volte ti senti isolato e dai tuoi colleghi: hai mai pensato che forse non fosse solo colpa loro? Cerca di essere meno geloso nei momenti di vicinanza.

Oroscopo 4 febbraio Branko: Capricorno

A volte ha ragione il tuo datore di lavoro, faresti bene a ascoltarlo. Parla con qualcuno, tieni ancora troppo tutto dentro. Fai attenzione o non resisterai a lungo.

Oroscopo 4 febbraio Branko: Acquario

Giove favorevole ti rende particolarmente irresistibile. Sfortunatamente, allo stesso tempo, alcuni problemi finanziari ti rendono particolarmente teso. Importanti notizie commerciali potrebbero arrivare alla fine del mese.

Oroscopo 4 febbraio Branko: Pesci

Il transito Venere ti regalerà alcuni giorni di relax. È passato molto, molto tempo e devi goderti l’armonia della coppia. È un buon momento per lavorare sodo: non perdere le preziose opportunità che ti vengono offerte.

