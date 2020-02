Oroscopo oggi Branko 6 febbraio 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo 6 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 febbraio Branko: Leone

Fortunatamente le stelle ti supportano nel risolvere i problemi, in cui il processo decisionale e il movimento di alcune situazioni possono causare qualsiasi risultato.

Oroscopo 6 febbraio Branko: Vergine

Una settimana che non deluderà le aspettative. Dato che Venere e Nettuno si oppongono al tuo Sole sarà tenuto in evidenza quale sarà la relazione ufficiale, il matrimonio. Ci sarà un buon evento, un problema verrà risolto.

Oroscopo 6 febbraio Branko: Bilancia

La settimana inizia bene, un’importante decisione vedrà la luce e non sorprende. Ci sono tangibili successi che rafforzeranno tutti. Non ci saranno discussioni familiari nel breve termine.

Oroscopo 6 febbraio Branko: Scorpione

L’inserimento di Venere in Pesci non può che offrire amore e affetto, vediamo con chi e come. Per coloro che hanno una relazione anormale e non stimolante, il cui peso è caduto su base regolare, viene raggiunto il momento della resilienza.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 6 febbraio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 febbraio Branko: Sagittario

Il tuo lavoro è problematico, ma è tempo di fare delle scelte sulla situazione e, se necessario, anche sui rapporti. Il tema dell’amore non è immune alla rabbia, la rinnoverai.

Oroscopo 6 febbraio Branko: Capricorno

Continua questo momento per la grande diffusione di amore, affetto e intimità. Tutto incentrato sul tuo impatto positivo sui piani di vita: non ti riprendi dal tuo comportamento passato, farai luce sugli aspetti complessi del tuo comportamento.

Oroscopo 6 febbraio Branko: Acquario

Venere ti disturba un po’, ma ne è valsa la pena: devi solo concentrarti su tutto ciò che ti è venuto all’improvviso e felicemente senza preavviso.

Oroscopo 6 febbraio Branko: Pesci

Marte in Sagittario non è perfetto, ma questa settimana porterà una tregua. Fortunatamente, in famiglia, specialmente tra i coniugi, Venere porta sicuramente una buona opportunità per dimostrare buone intenzioni.

Queste dunque le previsioni di oggi di Branko, e per una visione più ampia le possiamo confrontare con quelle di Paolo Fox. Dell’astrologo inoltre non fatevi scappare le previsioni di domani.

Aggiornamento ore 9.00