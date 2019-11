Oroscopo oggi Branko, 8 novembre 2019. I consigli dell’astrologo

Saturno, pianeta che predispone ai dolori alle ossa, malattie da raffreddamento, diventa più presente quando ha contro Marte o Luna, come succederà durante il week end. Questa mattina Luna è ancora in Pesci, molto buona per qualche affare che si combina velocemente, ma anche un viaggio, una partenza o un arrivo sono in sintonia con questo cielo. Domani e domenica, Luna di fuoco in Ariete, fortissima più del solito perché in fase di plenilunio, non indicata per attività fisiche, sport.