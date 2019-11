Oroscopo oggi Paolo Fox, 14 novembre 2019. Previsioni del giorno

Eccoci ritrovati con un altro appassionante appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in questo caso per oggi 14 novembre 2019. Come ormai acclarato, quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Per chi volesse questi sono invece i pronostici del giorno 13 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 14 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Ariete

Stando alle indicazioni dell’astrologo l’Ariete si gode oggi una giornata di maggior determinazione: il suo suggerimento di “non rimandare impegni importanti”. In particolare c’è aria di viaggi. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Toro

Ecco cosa indica oggi Paolo Fox per voi: state attenti alle spese. E’ vero, avete un progetto cruciale alle porte, e va pianificato bene, anche per dare serenità alla vita familiare. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Gemelli

Oggi la Luna vi fa essere particolarmente irruenti. Ecco perchè è doveroso allontanare le persone che vi fanno alterare e proteggere al meglio la sfera affettiva. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Cancro

Siete in un momento in, con lo sguardo della Luna nel segno, secondo Paolo Fox. Il vostro oroscopo oggi prevede forza per superare gli ostacoli e proporre nuove idee vincenti. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 14 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Leone

In questo giorno dovete concentrarvi sui rapporti: c’è da parte vostra buona lena e per di più secondo Paolo Fox si apre la strare per “recuperare un sentimento”. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Vergine

Secondo quanto dice Paolo Fox per i nati sotto il segno della Vergine oggi è una giornata in cui, pur senza tenersi dentro rabbia e frustrazione, dovete stare attenti a non cedere a ricatti emotivi e a sfoghi di rabbia. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Bilancia

Oggi per i Bilancia, secondo l’astrologo è una giornata di decisioni, e c’è la possibilità di trovarsi nel disordine delle idee. Con la Luna che secondo Paolo Fox però vi fa strada tra scelte nel lavoro e negli amori. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Scorpione

Sono ore clou per i contatti, per l’amore. La Luna per Paolo Fox conduce a una “positiva e ’ ancora piu’ efficace giornate’, fino a quelle di ‘sabato e domenica”. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 14 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Sagittario

Per voi invece oggi Luna è n opposizione; in queste 48 ore secondo Paolo Fox emerge una “intolleranza legata ai rapporti interpersonali”. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2019: Capricorno

Per voi la quiete e l’ottimismo sono i sentieri da battere per un miglioramento, sul fronte dell’amore,di problemini precedenti. Bene anche nel lavoro. Oroscopo Paolo Fox 14 novembre: Acquario Secondo quanto dice Paolo Fox le stelle si sono rese conto che avete preso troppo tempo nei giorni scorsi per cui, senza lamentarsi, datevi da fare, oggi.

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre: Pesci

Nuove emozioni in arrivo, in amore: in vista del weekend si aprono le porte per cuori in cerca di romanticismo.

Aggiornamento ore 9.30