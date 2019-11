Oroscopo oggi Paolo Fox, 15 novembre 2019. Previsioni del giorno

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per oggi, 15 novembre 2019?

Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere, accanto a quello di altri astrologi noti come Branko, un oroscopo positivo per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 14 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 15 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Ariete

Se il mattino ha l’oro in bocca, meno sarà valido per oggi pomeriggio. La Luna per Paolo Fox incide con l’esterno. Occorre avere, dice l’astrologo, un modo di “fare moderato e controllato.” Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox anche oggi il problema ci sono grane legate ai soldi. Si avvicina il momento di “acquistare qualcosa di importante” ma occorre pianificare per “qualche settimana”. Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Gemelli

Per Fox oggi la Luna entra in gioco e permetterà di arrivare a vivere un pò d confusione senza schiarirvi le idee. Per l’astrologo, ci sarà “un clima coinvolgente che permette di eliminare i problemi nella coppia.” Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Cancro

Secondo Paolo Fox Venere vi carica così da poter affrontare anche sfide che sembrano troppo grandi. E si avvicina un weekend di forti passioni. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 15 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Leone

Quanto a voi, Paolo Fox ritiene che le stelle indicano di puntare a prendersi del tempo per riposare, e anche di puntare a nuove deleghe a a degli ‘armistizi’. Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Vergine

Oggi e in parte domani non sarà facile per voi. Per Paolo Fox si va verso uno “sbandamento interiore ed esteriore” che può anche incidere negli equilibri di coppia. Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Bilancia

Nuovo slancio per sopite emozioni e, per Fox, chiudere la porta al rimorso e anche al rancore. In generale sul fronte della coppia e professionale ci sarà un maggior senso di sicurezza. Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Scorpione

Un weekend ricco di emozioni e una fase che entro domenica metterà fine ai dubbi d’amore. Occhio però: di recente ti sei “chiuso troppo in te stesso” e occorre iniziare anche a guardare fuori. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 15 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Sagittario

Con la opposizione della Luna bisogna essere cauti nelle parole e nelle azioni e secondo Paolo Fox è meglio rimandare a lunedi alcune decisioni. Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2019: Capricorno

Sono momenti cruciali in amore e nei cuori: è possibile che un amico diventi ‘molto importante” o che ci siano “nuove storie d’amore”, e secondo Paolo Fox anche altre relazioni potrebbero migliorare. Oroscopo Paolo Fox 15 novembre: Acquario E’ un buon momento e così come oggi sarà anche domani. Gli incroci astrali, per Fox, indicano che alcune relazioni possono iniziare a segnare il passo della certezza e il consiglio è, di fronte a una persona speciale, di “non escluderla dalla tua vita.”

Oroscopo Paolo Fox 15 novembre: Pesci

Fate attenzione all’istinto perchè il venerdì potrebbe essere per Fox, piuttosto complicato: E poi “sia sabato che domenica avrai una Luna a favore” e questo aiuterà a risollevarsi.

