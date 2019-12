Oroscopo oggi Paolo Fox, 16 Dicembre 2019: i pronostici dell’astrologo

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 16 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 14 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, basta leggere qui.

Paolo Fox, oroscopo 16 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Ariete

Non benissimo per quanto riguarda il fisico, avete davvero bisogno di un recupero. I soldi che mancano non aiutano, ma a lungo andare le cose miglioreranno. Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Toro

Siamo a metà dicembre e inizia una certa frenesia sul da farsi, non fatevi prendere dalla troppa ansia. Cercate poi di svincolarvi dalle sensazioni del partner, potete essere felici anche se lui è triste. Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Gemelli

L’obiettivo si avvicina, e questo vi distende anche sul lato sentimentale: lasciatevi andare, anche se si prospetta un ritorno emotivo dal passato. Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Cancro

Siete un appoggio fondamentale per le persone che vi vogliono bene, ma non pensate di avere la soluzione ad ogni problema. Farvi carico delle difficoltà di tutti non vi farà star bene. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 16 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Leone

Per il Leone, sempre concentrato molto su se stesso, le stelle vanno a fortificare la pienezza di sé: occhio però a non fare troppa ombra sui vostri cari. Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Vergine

Tutto sulla salute: le cose migliorano, e le energie che avrete in più vi consentiranno di intraprendere progetti e occasioni interessanti. Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Bilancia

Paolo Fox sottolinea come qualche vostro proposito è andato a farsi benedire, la qual cosa vi ha innervositi. Attenzione: un po’ di elasticità non guasterebbe. Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Scorpione

Avete ricaricato le batterie nel weekend e questo vi ha rigenerati. Adesso potete appoggiarvi di più al partner nei momenti difficili, questo avrà ricadute positive anche nella sfera lavorativa. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 16 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Sagittario

Tanti crocevia nel fine settimana, ma in mezzo a tanto “trambusto” per quanto riguarda l’amore è in arrivo un momento di distensione. Non date però per scontata la riappacificazione. Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Capricorno

Dei nuovi progetti si avvicinano sempre più all’orizzonte, e le stelle in questo senso riusciranno a darvi una piccola carica in più. Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2019: Acquario Fate molta attenzione, come suggerisce l’astrologo, perché la stanchezza del fine settimana e la poca voglia di fare potrebbero ridurre le vostre energie e volontà sugli impegni da sostenere.

Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre: Pesci

Paolo Fox ricorda l’importanza dell’amore negli ultimi due giorni, ma il trend non si modifica in quanto ci saranno degli avvenimenti interessanti per quanto riguarda i sentimenti anche nella giornata di oggi.

Questo è l’approfondimento dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oltre a quello di domani dell’esperto delle stelle, potete analizzare le previsioni di oggi di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 8.00