Oroscopo oggi Paolo Fox, 16 febbraio 2020: le previsioni di domenica

Paolo Fox, oroscopo 16 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: Ariete

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: Toro Delicata atmosfera astrale! Da sola, la Luna renderà la tua vita amorosa alquanto interessante. Gli eventi non avranno nulla di molto brutto, ma resta in campana. Oroscopo Paolo Fox, 16 febbraio 2020: Gemelli Il buon accordo ci sarà! Come coppia, presta ancora attenzione ai problemi della vita quotidiana e alle tue preoccupazioni. Impegnati di più sul lavoro. Oroscopo Paolo Fox, 16 febbraio 2020: Cancro Marte potrebbe interrompere tutto! In coppia, le relazioni con il coniuge o il partner assumeranno un'importanza vitale. Avrai di più rispetto al tuo impegno, ma non durerà tantissimo.

Paolo Fox, oroscopo 16 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: Leone

Attenzione all’influenza di Nettuno! In coppia, sarà molto difficile per te comunicare con il coniuge o il partner. Alcune situazioni sono di difficile soluzione, fatti consigliare. Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: Vergine

I pianeti ti vogliono bene! In coppia, acquisirai fiducia e assicurazione e le tue relazioni con la persona che ami saranno molto più semplici. La giornata sarà propizia anche dal punto di vista economico. Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: Bilancia

Giornata molto promettente! In coppia, beneficerai di una serie eccezionale di buone notizie e vivrai momenti di relax e serenità. Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: Scorpione

Per le coppie, un cielo contrastante in amore. Da un lato, la tanto attesa Venere ti regalerà momenti molto piacevoli. Ma dall'altro, arrivano delle turbolenze impreviste che non devono destabilizzarti.

Paolo Fox, oroscopo 16 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: Sagittario

La tua vita sentimentale sarà animata! Se sei sposato e la tua relazione non è forte, Urano può causare difficoltà. Coppie recenti, è il vostro momento. Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: Capricorno

Single, è probabile che le tue aspirazioni romantiche diventino realtà. Incontrerai nuove persone che potrebbero davvero interessarti. Qualche diatriba sul lavoro. Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: Acquario Nient'altro che buono oggi! Nella tua vita coniugale, la tenerezza e la fiducia reciproca favoriranno la passione. Single, questo giorno sarà all'insegna del divertimento. Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio 2020: Pesci

Venere regna sul tuo segno! Come coppia, l’amore ti raggiunge. Passione, seduzione, tenerezza … Sarà tempo di dimenticare i problemi del recente passato.

Aggiornamento ore 8.00