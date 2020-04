Oroscopo oggi Paolo Fox 2 aprile 2020: la giornata dalle stelle

Le cose stanno peggiorando e ora è tempo di cambiare. Devi credere nel tuo ruolo ed essere rispettato per quello che sei. Solo in questo modo sarai in grado di guadagnare più fiducia. Il tuo partner ti supporterà in questo momento critico perché capisce che devi avvicinarti.

Oroscopo Paolo Fox 2 aprile: Acquario

Anche se sai che le offerte sono in ritardo, sei abituato a rinunciare e ti rende felice. Scoprirai che le tue aspettative miglioreranno giorno dopo giorno e otterrai risposte tangibili da valutare. Le cose cambieranno nell’amore, ma ti sentirai calmo. Devi pensare e capire cosa vuoi da chi ti circonda.

Oroscopo Paolo Fox 2 aprile 2020: Pesci